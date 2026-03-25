Misión Artemis II de la NASA: quiénes son los astronautas que viajarán a la Luna en 2026 + Seguir en









Se trata de la primera misión tripulada a bordo del cohete Space Launch System, la nave espacial Orion y los sistemas terrestres necesarios para lanzarlos.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch y Jeremy Hansen.

La NASA ha designado a los cuatro tripulantes que protagonizarán el primer viaje lunar en más de medio siglo con la misión Artemis II. Este equipo histórico está compuesto por tres astronautas estadounidenses y uno perteneciente a la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

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Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch embarcarán con su colega canadiense Jeremy Hansen el 1 de abril para un viaje de unos 10 días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje. Se trata de una tripulación que rompe moldes al integrar por primera vez a una mujer, a una persona negra y a un astronauta internacional, marcando una nueva era de diversidad en la exploración lunar.

Así mismo, el cohete SLS y la nave Orion fueron trasladados al Vehicle Assembly Building en el Centro Espacial Kennedy para realizar las reparaciones necesarias y revisar el sistema de propulsión criogénica provisional. Desde la agencia espacial remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad de la tripulación y la confiabilidad técnica antes del histórico regreso humano al entorno lunar.

Los astronautas que participarán de la misión lunar Artemis II de la NASA Reid Wiseman: Con 50 años de edad, el comandante de Artemis II, Reid Wiseman, liderará el regreso humano a la Luna. Este nativo de Baltimore y veterano de la Marina se integró a la NASA en 2009, logrando una trayectoria que incluye 165 días en la Estación Espacial Internacional y la dirección de la oficina de astronautas. Tras enfrentar el fallecimiento de su esposa en 2020, Wiseman ha compaginado su preparación para este desafío histórico, un sueño que creía inalcanzable, con la crianza de sus dos hijas, a quienes ha hecho partícipes de los riesgos y la magnitud de su próximo viaje. reid wiseman El comandante Reid Wiseman. Victor Glover: A sus 49 años, Victor Glover asumirá el mando como piloto de la cápsula Orion. Este veterano de la Marina y padre de cuatro hijas transformó su asombro infantil, nacido al ver un transbordador por televisión, en una carrera de élite en la NASA desde 2013. Tras hacer historia en 2020 como el primer afroestadounidense en una misión de larga duración en la EEI, Glover se prepara ahora para ser la primera persona negra en alcanzar la Luna, un logro que dedica a pioneros como Guion Bluford. Victor Glover (1) El piloto Victor Glover. Christina Koch: A sus 47 años, Christina Koch hará historia como la primera mujer en participar en una misión lunar. Esta ingeniera eléctrica, cuya resiliencia se forjó en estaciones científicas de la Antártida y Groenlandia NASA, cumplirá el sueño que inició al observar las misiones Apolo durante su infancia. Seleccionada por la NASA en 2013, Koch ya posee hitos mundiales: ostenta el récord de la estancia espacial individual más larga para una mujer (328 días) y co-protagonizó la histórica primera caminata espacial íntegramente femenina. christina Koch La astronauta Christina Koch. Jeremy Hansen: El equipo se completa con Jeremy Hansen, de 50 años, quien hará historia como el primer astronauta no estadounidense en orbitar la Luna. Este antiguo piloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense se unió a la Agencia Espacial Canadiense (CSA) en 2009. Tras años formando a nuevos astronautas y coordinando operaciones con la Estación Espacial Internacional, este padre de tres hijos verá cumplido el sueño que nació en su infancia al descubrir una foto de Neil Armstrong: su primer viaje al espacio profundo. Jeremy Hansen (1) El astronauta canadiense Jeremy Hansen.

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