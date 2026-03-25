Un analista advierte que los autos eléctricos aún tardarán años en superar a los de combustión + Seguir en









Aunque los últimos datos muestran cambios importantes en las preferencias del mercado, el dominio de las motorizaciones tradicionales sigue siendo mayoritario y el recambio total aún no se consolida.

Los autos eléctricos se mantienen activos en todo el mundo

El crecimiento de los autos eléctricos en Europa marcó un hito reciente, pero no alcanza para hablar de un cambio estructural definitivo. Así lo planteó el analista alemán Matthias Schmidt, quien sostuvo que todavía faltan al menos cinco años para que esta tecnología supere de manera real a los vehículos con motor de combustión en la Unión Europea.

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El dato que encendió el entusiasmo se dio en diciembre de 2025, cuando los eléctricos a batería representaron el 22,6% de las matriculaciones, superando por primera vez a los modelos nafteros, que quedaron en 22,5%. Sin embargo, para Schmidt, ese resultado debe leerse con cautela.

El especialista explicó que parte de la caída de los vehículos a combustión responde a un cambio en la clasificación de ciertos modelos, que pasaron a considerarse híbridos suaves (mild hybrid), aunque siguen utilizando motores térmicos.

El avance eléctrico convive con el dominio de los híbridos Al analizar el mercado en profundidad, el panorama cambia. Durante 2025 se registraron 10,82 millones de patentamientos en Europa, con los eléctricos alcanzando el 17,4% del total, un crecimiento frente al año anterior pero aún lejos de liderar.

En ese contexto, los vehículos híbridos se consolidaron como la opción predominante con una cuota del 34,5%, mientras que si se suman todas las tecnologías que dependen en algún grado de motores de combustión —incluyendo híbridos, enchufables, nafteros y diésel— el peso alcanza cerca del 79% del mercado.

autos electricos Al analizar el mercado en profundidad, el panorama cambia. Durante 2025 se registraron 10,82 millones de patentamientos en Europa, con los eléctricos alcanzando el 17,4% del total, un crecimiento frente al año anterior pero aún lejos de liderar. Depositphotos Los datos de enero de 2026 refuerzan esta tendencia: los eléctricos llegaron al 19,3%, pero los híbridos volvieron a liderar con el 38,6%, seguidos por los nafteros y otras motorizaciones tradicionales. Para Matthias Schmidt, estos números muestran que el crecimiento del auto eléctrico es sostenido, pero todavía insuficiente para desplazar al resto de las tecnologías en el corto plazo. Su planteo no busca frenar el avance, sino ponerlo en perspectiva: un buen resultado puntual no implica un cambio definitivo en la estructura del mercado. En paralelo, el escenario competitivo también se intensifica. Mientras marcas como Tesla registraron caídas en sus ventas en Europa, fabricantes como BYD avanzan con fuerza, lo que agrega presión sobre la industria tradicional. Así, Europa avanza hacia la electrificación, pero el proceso será gradual. El “sorpasso” ya ocurrió en una foto puntual, pero según Schmidt, el verdadero cambio de era todavía está en construcción.