El BCRA volvió a acelerar el ritmo de compras, pero las reservas cayeron por segunda rueda consecutiva

La autoridad monetaria compró otros u$s119 millones y acumuló u$s392 millones en lo que va de junio, el mejor inicio de mes de 2026. Por su parte, las reservas brutas bajaron u$s45 millones por pagos a organismos, pese al aporte positivo del oro.

El BCRA tuvo el mejor arranque mensual de compras del año, aunque las reservas cayeron por pagos a organismos y el mercado sigue atento a la señal oficial sobre el tipo de cambio.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves 4 de junio y consolidó el mejor arranque mensual del año en el mercado cambiario . La autoridad monetaria adquirió u$s119 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s392 millones en apenas cuatro ruedas.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.148 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones. Ahora, el mercado sigue de cerca cuánto más podrá avanzar el BCRA hacia el tramo más ambicioso del programa , en un contexto todavía favorecido por la liquidación del agro y otros flujos de divisas.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, cayeron u$s45 millones y finalizaron en u$s48.369 millones . Se trató de la segunda baja consecutiva del stock , pese a que el Central volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficia l. Fuentes oficiales comentaron a Ámbito que la caída respondió en parte a pagos a organismos.

La baja se dio aun cuando algunos factores de valuación jugaron a favor. El oro avanzó 0,9% en la jornada , lo que habría aportado cerca de u$s60 millones al valor contable de las reservas. Entre las principales monedas de la canasta del DEG , el euro subió 0,11% frente al dólar, el yuan se apreció 0,07%, el yen avanzó 0,04% y la libra mostró una mejora marginal de 0,01%.

En paralelo, estimaciones privadas de Federico Machado ubicaron las reservas netas en torno a u$s3.807 millones . El dato refuerza la atención del mercado sobre la acumulación efectiva de divisas, más allá del nivel de reservas brutas y de las compras diarias del Banco Central.

En el frente cambiario, el dólar mayorista cayó $2, equivalente a 0,14%, y cerró en $1.436,5 para la venta. Fue la primera baja de la semana, luego de las subas de las ruedas previas, aunque el tipo de cambio oficial se mantuvo en niveles elevados y por encima del dólar blue.

Aun así, la cotización continuó lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este jueves se ubicó en $1.767,17. De esta manera, el mayorista quedó alrededor de 23% por debajo del límite superior, lo que todavía deja margen para que el BCRA compre divisas sin activar intervenciones defensivas.

Embed

El dólar oficial bajó, pero el mercado mira la señal del BCRA

La rueda cambiaria mostró una pausa en la suba del dólar oficial, después de varios días de mayor presión sobre el tipo de cambio. En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s597,7 millones, con el Banco Central nuevamente del lado comprador.

A nivel minorista, el dólar retrocedió $5 y cerró en $1.455 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.891,5. De acuerdo con el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA, la divisa se posicionó en $1.458,02 para la venta, con una baja diaria de 0,11%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP retrocedió 0,30% hasta $1.456,92, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó con fuerza, 3,5%, hasta $1.567,01. En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo estable en $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

En futuros, los contratos operaron con mayoría de bajas en los tramos de 2026 y 2027, con una variación promedio negativa de 0,21%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.454,5 para fines de junio y de $1.632 para diciembre, mientras que el monto transaccionado alcanzó unos u$s1.229 millones.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,47% mensual para junio, equivalente a 17,59% anualizado, y en 1,69% mensual para julio, equivalente a 20,28% anualizado. Por contrato, junio cayó 0,21%, julio 0,17%, agosto 0,13%, septiembre 0,13%, octubre 0,32%, noviembre 0,22%, diciembre 0,28%, febrero 0,32%, marzo 0,40% y abril 0,20%.

El Central habría marcado un límite a una suba desordenada

La dinámica de los últimos días volvió a poner el foco sobre la estrategia oficial para administrar la velocidad de ajuste del tipo de cambio. Desde PPI señalaron que, a diferencia de ruedas previas en las que la intervención del BCRA parecía concentrarse en futuros, el miércoles fue más evidente una participación oficial relevante en la curva dólar linked.

Según la sociedad de bolsa, el volumen operado en el TZV26, un bono dólar linked con vencimiento el 30 de junio, saltó a casi u$s500 millones, desde un promedio cercano a u$s80 millones en las ruedas anteriores. Para PPI, ese movimiento sugiere ventas del BCRA en el mercado secundario de ese título del Tesoro que mantiene en cartera.

La lectura es que esa señal podría marcar un punto de inflexión en la tolerancia del Banco Central frente a una suba más desordenada del tipo de cambio. En la misma línea, el interés abierto de futuros aumentó u$s162 millones, luego de haber crecido u$s121 millones en las dos ruedas previas.

Sin embargo, desde PPI aclararon que ese salto del interés abierto no necesariamente responde a ventas directas de futuros del BCRA. La intervención sobre el dólar linked pudo haber vuelto atractivo un sintético de pesos, mediante una posición comprada en TZV26 y vendida en futuros de junio, con un rendimiento superior al de la parte corta de las Lecap.

En el mercado spot, también observaron una menor tolerancia oficial a la suba del dólar. En la rueda previa, de un volumen operado de u$s513 millones, el BCRA compró apenas u$s43 millones, la menor adquisición en dieciocho ruedas. Para PPI, eso mostró que el Central evitó poner presión adicional del lado de la demanda mientras el tipo de cambio oficial aceleraba.

El BCRA ya superó el piso de la meta anual

Con las compras de las últimas ruedas, el Banco Central superó el piso de la meta anual de acumulación de reservas. La autoridad monetaria ya adquirió más de u$s10.000 millones en 2026, una marca que el Gobierno había planteado como objetivo inicial para todo el año.

El dato marca un cambio respecto de 2025, cuando el equipo económico incumplió la meta de reservas pactada con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento, la prioridad fue sostener la estabilidad cambiaria y evitar una corrección abrupta del tipo de cambio, aun a costa de resignar acumulación de divisas.

Ahora, la discusión pasa por cuánto podrá superar el BCRA ese piso. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló esta semana que la meta de u$s10.000 millones ya estaba cumplida y anticipó que el Central seguirá comprando. En ese marco, el mercado mira si la autoridad monetaria podrá acercarse a un rango más ambicioso, apoyado en la liquidación del agro, las emisiones corporativas, el financiamiento provincial y el ingreso de divisas de sectores como energía y minería.

Por ahora, junio comenzó con un saldo comprador relevante y con el mejor arranque mensual del año. El desafío será sostener ese ritmo sin alimentar expectativas de devaluación, especialmente cuando el flujo estacional del agro empiece a perder intensidad y aumente la demanda de cobertura cambiaria.