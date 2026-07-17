La Bolsa de Taiwán sufre el mayor desplome diario de su historia, arrastrada por TSMC + Agregar ámbito en









Tras anunciar que sus ganancias se expandieron un 77,4 % interanual, el gigante de semiconductores cayó 7,29% y arrastró a la bolsa taiwanesa, de fuerte perfil tecnológico. Los detalles, en la nota.

Desplome bursátil: La Bolsa de Taiwán sufrió su mayor caída intradía histórica (-6,47%) tras el retroceso de TSMC. ABC

El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, tuvo este viernes la mayor caída intradiaria de su historia ante el desplome de las acciones de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados a nivel global, que decidió elevar su gasto en capital para sostener la demanda de la inteligencia artificial.

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De esta manera, el selectivo taiwanés, de fuerte perfil tecnológico, cedió 2.953,71 puntos y cerró la jornada en 42.671,27 enteros, lo que representó una caída del 6,47% respecto al cierre del jueves.

Según la agencia de noticias CNA, se trata de la mayor caída intradía en la historia de la bolsa de Taiwán, dejando atrás el recórd de los 2.065,87 puntos que cedió el 7 de abril del 2025 y de los 1.807,21 que perdió el 5 de agosto de 2024, jornadas en las que, sin embargo, el retroceso porcentual fue mayor (-9,7 % y -8,35 %, respectivamente).

La caída del gigante Las participaciones del gigante mundial de semiconductores TSMC, que aglutina más del 40 % del citado índice, se desplomaron un 7,29 %, hasta los 2.290 dólares taiwaneses (u$s70,76).

TSMC: El gigante de semiconductores cayó 7,29% tras anunciar un aumento en su gasto de capital para 2026. El clima inversor adverso golpeó también a otras compañías del sector: UMC (-10%), Nanya Technology (-9,91%), MediaTek (-8,92%), Delta Electronics (-8,66%) y Quanta Computer (-7,53%).

Estas severas caídas tuvieron lugar un día después de que TSMC reportara un nuevo récord de beneficios en el segundo trimestre del año, en el que sus ganancias se expandieron un 77,4 % interanual, hasta los 706.560 millones de dólares taiwaneses (u$s21.833 millones) gracias al boom de aplicaciones y dispositivos de IA. Además, durante una conferencia de resultados, la gigante taiwanesa anunció que su gasto en capital se situará en una horquilla de entre u$s60.000 y u$s64.000 millones en 2026, frente a los u$s52.000 a u$s56.000 millones previstos, y que su facturación anual se incrementará por encima del 40 % en dólares estadounidenses este año, superando la estimación anterior del 30 %.

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