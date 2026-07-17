PAMI permite elegir especialistas dentro de un centro de referencia: cómo funciona la atención + Agregar ámbito en









Ahora los beneficiarios no se ven obligados a acceder a un médico en particular, sino que pueden elegir entre opciones disponibles en la plataforma.

El organismo habilita esta opción para garantizar mayor flexibilidad dentro de las locaciones habituales.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha un esquema de atención basado en centros de referencia, una modalidad que organiza el recorrido de los afiliados dentro de la red prestacional, sin modificar la posibilidad de elegir profesionales de la cartilla médica.

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La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que impulsa el organismo en distintos servicios, como las recetas electrónicas, las autorizaciones y la gestión de turnos. El objetivo consiste en ordenar la atención de determinadas especialidades para reducir tiempos de espera y simplificar el acceso a consultas, estudios y tratamientos.

Cómo funciona el esquema de centros de referencia de PAMI El modelo propone que cada afiliado pueda concentrar la mayor parte de su atención médica en un mismo establecimiento. Ese centro de referencia reúne las consultas con especialistas, los estudios de diagnóstico, los tratamientos y, cuando corresponde, la internación.

La organización del circuito sanitario apunta a que el paciente no tenga que trasladarse entre distintos prestadores para completar cada instancia de su atención. De esa manera, el organismo busca ordenar el seguimiento médico y agilizar la resolución de cada caso.

PAMI aclaró que el sistema actúa como una orientación para priorizar la atención, aunque no impone un recorrido obligatorio. Los afiliados conservan la posibilidad de solicitar turnos con cualquier profesional o institución que forme parte de la cartilla vigente.

El organismo también explicó que este esquema toma como referencia modelos de atención, que ya funcionan en otros sistemas sanitarios y procura mejorar la coordinación entre los distintos servicios médicos. Qué derechos conservan los afiliados al elegir un especialista La implementación del programa no modifica los derechos de los beneficiarios, ni elimina prestadores de la red médica. PAMI confirmó que los afiliados seguirán contando con la misma oferta de profesionales y centros de salud disponibles hasta el momento. Además, los turnos otorgados con anterioridad mantienen su validez. Quienes ya tengan una consulta programada podrán asistir al lugar asignado, incluso si ese establecimiento no corresponde al centro de referencia sugerido. Entre las garantías que informó la obra social se encuentran: no se elimina ningún prestador de la cartilla médica

los turnos otorgados continúan vigentes

los afiliados mantienen la libertad para elegir profesionales dentro de la red

el sistema no modifica los derechos de atención El organismo sostuvo que la finalidad del programa consiste en ofrecer un recorrido sanitario más organizado para quienes deseen concentrar la atención en un mismo establecimiento, sin reemplazar el esquema actual de libre elección.

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