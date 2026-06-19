El dólar oficial sostiene su racha alcista, mientras el BCRA desacelera el ritmo de compra de reservas + Agregar ámbito en









A pesar de la racha alcista del dólar oficial y una menor liquidación del agro, el Banco Central mantiene la compra de divisas, aunque con menor intensidad.

¿A cuánto cotiza el dólar este viernes? Depositphotos

El dólar oficial mayorista se encamina a cerrar la semana al alza, ubicándose en su nivel más alto desde el 2 de febrero pasado. De acuerdo a los expertos, esa racha alcista — que ya trepa el 3% en junio — es producto de una menor liquidación del agro, mientras el BCRA mantiene la compra de divisas, aunque con signos de desaceleración.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1.451 para la venta. En lo que va de esta semana, más acotada por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $13,50. De todas maneras, se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria — que hoy es de $1.790 —, mantiendose a 23,4%.

Mientras, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación cotiza a $1.470, por lo que el dólar tarjeta se ubica en $1.911. Por su parte, el dólar blue opera a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Ayer, el billete paralelo anotó su cuarta rueda consecutiva al alza y ya acumula una suba de $55 en lo que va de junio.

Dolar Tipo De Cambio Divisa El dólar oficial alcanza su nivel más alto desde febrero, impulsado por una menor liquidación del agro y una compra de reservas por parte del BCRA que muestra signos de desaceleración.

El BCRA mantiene la compra de reservas Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) siguió acumulando compras. De esta manera, la autoridad monetaria adquirió u$s70 millones en la rueda.

Se trata de un incremento respecto a la rueda del miércoles, cuando el BCRA compró u$s34 millones en el mercado de cambios, la menor adquisición en 49 ruedas, específicamente desde el 6 de abril. Así, el promedio diario semanal hasta ahora se ubicó en u$s61 millones, lo que extendió la tendencia de la primera semana del mes. De esta forma, en el mes lleva acumulados u$s1.056 millones.

Temas Dólar

BCRA