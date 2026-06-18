El dólar oficial ya acumula un salto del 3% en junio: ¿por qué sube y qué anticipa el mercado?

El dólar oficial superó los $1.450 tras su tercera suba consecutiva, impulsado por una menor liquidación del agro que debilitó la capacidad de compra de divisas del BCRA.

El dólar oficial mayorista anotó su tercera suba consecutiva y superó los $1.450, el nivel más alto desde el 2 de febrero pasado. Según expertos, este nuevo rally alcista (ya trepa 3% en junio) se debe a una menor liquidación del agro, fenómeno que reflejó a una desaceleración en la compra de divisas por parte del Banco Central (BCRA).

Así, el tipo de cambio mayorista aumentó este jueves $9,50 , hasta los $1.451 para la venta. Cabe resaltar también que en los dos primeros días de esta semana, más acotada por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $13,50 .

"La demanda de divisas luce con cierta consistencia y los valores del dólar traducen esa circunstancia con una nueva corrección alcista" , reveló Gustavo Quintana , operador de cambios de PR.

Ante esta suba del dólar, los operadores evalúan el ritmo de liquidación del campo y sus repercusiones sobre la intensidad de las compras del BCRA. Según el economista Gustavo Ber , "se observa una desaceleración y se especula con que el sector agrícola podría estar más inclinado a retener mercadería, apostando a mejores condiciones de venta".

El miércoles, el BCRA compró u$s34 millones en el mercado de cambios, la menor adquisición en 49 ruedas , específicamente desde el 6 de abril . En el mercado se operaron u$s429 millones , por lo que la captación de la autoridad monetaria equivalió a apenas 7,9% del volumen negociado, la menor proporción en 69 ruedas (desde el 3 de marzo ).

A su vez, la liquidación de los exportadores de cereales y oleaginosas cayó a u$s91 millones, la cifra más baja en 31 ruedas. "Más allá de las particularidades de ayer, se trata de una tendencia", especificaron desde PPI. Para corroborarlo, señalaron que el promedio diario de junio se ubica en u$s82 millones, frente a los u$s138 millones y u$s137 millones registrados en abril y mayo, respectivamente.

Paralelamente, las reservas brutas cerraron la jornada en u$s47.508 millones, con una caída de u$s147 millones respecto del martes. Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares (al 12 de junio) muestran una disminución de u$s150 millones, hasta los u$s39.237 millones.

La conclusión a la que arriban desde PPI es que, para mantener el ritmo de compras, el BCRA debería promover un tipo de cambio más alto. Sin embargo, esto no sería sencillo de llevar adelante, ya que implicaría quitarle certidumbre al carry trade armado en el mercado local.

¿Retener la soja o vender? El debate que se genera en el campo

El gerente de la Mesa de Granos de Ceres Tolvas, Nicolás Juan Cruz Daulerio, aseguró que apenas el 18% de la soja argentina tiene precio fijado y que el 82% restante continúa sin comercializarse y permanece almacenado en silobolsas.

A su vez, de las 50,1 millones de toneladas de producción estimadas, el 46% está en manos de acopios, la industria y la exportación, mientras que entre un 5% y un 10% ya fue exportado o procesado. El resto permanece en poder de los productores.





Soja agro cosechadora campo

Para este experto, los productores deberían tener en cuenta algunos factores para definir si es momento de seguir liquidando, más allá de un tipo de cambio estable. El primero es el costo del pase versus el financiamiento. El pase de soja en pesos está rindiendo alrededor de 37%, mientras que otras tasas de la economía se ubican bastante más abajo, en torno al 24%.

Además, la estacionalidad suele ser muy desfavorable al llegar a julio, cuando los precios tocan pisos por la presión de la cosecha, aunque históricamente muestran un rebote favorable hacia noviembre.

Por último, incluso descontando retenciones y costos portuarios respecto de los valores de Chicago, la soja en Rosario quedó demasiado barata frente a su valor internacional. La brecha, según Daulerio, se encuentra en niveles históricamente elevados.