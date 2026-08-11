El Gobierno formalizó un acuerdo automotor con Ecuador para reducir aranceles y potenciar exportaciones + Agregar ámbito en









El nuevo esquema baja impuestos a vehículos y autopartes, y abre el mercado ecuatoriano a modelos electrificados sin cargas arancelarias

La Argentina y Ecuador avanzan con su acuerdo automotriz

El Gobierno formalizó un nuevo acuerdo automotor con Ecuador que apunta a mejorar la competitividad del sector y ampliar las exportaciones industriales. La medida contempla una reducción significativa de aranceles y condiciones preferenciales para distintos tipos de vehículos y componentes.

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El entendimiento establece que los aranceles para vehículos a combustión bajarán desde niveles de entre 24,5% y 28% al 10%, mientras que las autopartes pasarán a tributar 0%, tanto para producción como para el mercado de reposición o la fabricación de otros componentes.

Beneficios para eléctricos, híbridos y vehículos pesados El acuerdo también incorpora ventajas para nuevas tecnologías. Los vehículos eléctricos e híbridos ingresarán al mercado ecuatoriano sin aranceles, una condición que se extiende incluso a pick ups de hasta 3.000 cc.

Además, se incluyen vehículos desarmados y ciertas unidades de transporte pesado, que también contarán con beneficios impositivos para facilitar su comercialización.

El acuerdo también incorpora ventajas para nuevas tecnologías. Los vehículos eléctricos e híbridos ingresarán al mercado ecuatoriano sin aranceles, una condición que se extiende incluso a pick ups de hasta 3.000 cc. Depositphotos Un impulso para el segundo complejo exportador del país El sector automotor representa uno de los pilares de la industria argentina. Se trata del segundo complejo exportador industrial, con ventas externas cercanas a los u$s8.000 millones anuales, lo que equivale a aproximadamente el 38% de las exportaciones industriales del país.

En ese contexto, el acuerdo con Ecuador abre nuevas oportunidades para diversificar destinos y fortalecer la inserción internacional de la producción local, en un escenario donde la competitividad resulta clave para sostener el crecimiento del sector. Con esta iniciativa, el Gobierno busca consolidar mercados y generar mejores condiciones para la industria automotriz, apostando a una mayor integración comercial en la región.