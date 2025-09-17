Día del Profesor: quiénes son los docentes más queridos de las series, según la Inteligencia Artificial

En el marco del Día del profesor, la IA eligió a los profesores más emblemáticos de la televisión.

Todos los 17 de septiembre en Argentina, se conmemora el Día Nacional del Profesor . Los educadores cumplen un rol fundamental en la vida de las personas, ya que son quienes enseñan habilidades esenciales para el mundo real. Por esto mismo, la Inteligencia Artificial ChatGPT destacó a los profesores míticos del mundo de la televisión .

Cabe recordar que esta es una fecha completamente diferente al Día del Maestro , celebrada el 11 de septiembre en Argentina. Esta se conmemora debido al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento , quien jugó un rol fundamental en el avance de la enseñanza en el país.

En Argentina se conmemora el Día del Profesor como homenaje a José Manuel Estrada , quien falleció en esa fecha, pero en 1984. Durante toda su carrera como historiador, periodista y pensador, fue un gran defensor de que la educación debe ser accesible para todos , para lo que, durante su trayectoria como jefe del Departamento General de Escuelas , impulsó reformas enfocadas en la profesionalización de los docentes y la creación de un sistema que garantizara la calidad educativa .

Walter White (Breaking Bad)

walter-white.jpg AMC Studios

Aunque comienza como un simple profesor de química, Walter White es uno de los personajes más icónicos de la televisión. Su transformación en Heisenberg cautivó al público por la complejidad moral, la tensión dramática y la capacidad de Cranston para mostrar a un hombre común que se convierte en alguien temible. Su figura funciona como metáfora de cómo la educación y el conocimiento pueden ser poderosos, aunque se usen en caminos oscuros.

Mr. Feeny (Boy Meets World)

Boy Meets World Mr Feeny

George Feeny se volvió un símbolo del maestro ideal: sabio, cercano y guía tanto en lo académico como en lo personal. Su relación con los protagonistas trascendió las aulas, ya que les enseñaba sobre la vida y la importancia de los valores. Es recordado con cariño porque representaba al profesor que siempre se necesitaba en la adolescencia, paciente pero exigente.

Franco Buenaventura (Franco Buenaventura, el Profe)

Franco Buonaventura, El Profe

En la telenovela argentina, Franco Buenaventura era un maestro querido por sus alumnos y respetado por su compromiso con la educación. El personaje mostraba que ser profesor no era solo enseñar contenidos, sino también acompañar a los estudiantes en sus conflictos y decisiones de vida. Fue valorado porque transmitía empatía, vocación y un costado humano que lo hizo cercano al público.

Will Schuester (Glee)

Glee Will Schuester

Como profesor de español y director del club Glee, Schuester se transformó en un mentor que incentivó la creatividad y la confianza de jóvenes marginados. A través de la música, ayudó a que los estudiantes encontraran su voz y se sintieran aceptados. Su figura se recuerda por transmitir entusiasmo, pasión artística y un compromiso genuino con la educación inclusiva.

Annalise Keating (How to Get Away with Murder)

How To Get Away With Murder Annalise Keating

Profesora de derecho carismática y brillante, Keating cautivó a los espectadores por su inteligencia, autoridad y complejidad emocional. Aunque no era una docente convencional, su relación con los alumnos planteaba un vínculo desafiante que los llevaba a crecer profesional y personalmente. Es querida porque muestra un costado humano detrás de la excelencia académica.