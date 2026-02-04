SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de febrero 2026 - 11:01

Festival Walüng: donan lo recaudado del estacionamiento a los Bomberos Voluntarios de la Patagonia

Los fondos serán utilizados para fortalecer el trabajo cotidiano de los cuarteles voluntarios, en un contexto que demanda cada vez más recursos y rápidas soluciones.

El festival de música electronica y su costado solidario.

El festival de música electronica y su costado solidario.

El Festival Walüng llevó adelante el último fin de semana una nueva edición que combinó música electrónica, encuentro y compromiso social.

Además de una convocatoria que reunió a miles de personas, el evento tuvo un fuerte eje solidario: la totalidad de lo recaudado a través del estacionamiento pago fue destinada a los Bomberos Voluntarios de la Patagonia, en apoyo a su labor esencial en la región.

Gracias a la contribución de los asistentes y al esfuerzo de la producción y en medio de incendios forestales que causaron estragos en la región durante este verano, la iniciativa permitió recaudar 16 millones de pesos. Los fondos serán utilizados para fortalecer el trabajo cotidiano de los cuarteles voluntarios, en un contexto que demanda cada vez más recursos y rápidas soluciones.

El Festival Walüng refuerza su compromiso solidario

El festival, que lleva siete ediciones realizando esta iniciativa solidaria, se consolidó así no solo como un espacio de celebración artística y cultural, sino también como una plataforma para promover valores de cooperación y responsabilidad social, reafirmando que la cultura puede ser una herramienta activa de transformación.

La edición 2026 de Walüng volvió a reunir a nombres internacionales con referentes locales de la escena electrónica. Con un line-up de primer nivel, animaron el encuentro patagónico artistas de la talla de Sasha, Patrice Bäumel, Soundexile, Darío Arcas, Leandro Fresco, Marcelo Vasami, Rocío Portillo y Yuco.

