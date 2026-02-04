SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de febrero 2026 - 11:27

El riesgo país baja y vuelve a perforar los 500 puntos, mientras los bonos operan con tibias alzas

Tras la corrección de la rueda previa, los títulos soberanos en dólares muestran variaciones acotadas, mientras inversores operan con cautela.

A cuánto operan los bonos y las acciones este miércoles.

A cuánto operan los bonos y las acciones este miércoles.

En ese marco, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,2% de la mano del Bonar 2041 y el Global 2029, en tanto ceden hasta 0,2% el Global 2030, 2035 y el Bonar 2038, en medio de la cautela de los inversores y tras el anuncio de postergación de la salida a los mercados internacionales para 2026.

Informate más

“El BCRA continua comprando dólares en el MULC y suma ya más de USD1250mn en lo que va del año. Destacamos que, aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año. A medida que corran las semanas, esta última irá menguando, por lo que la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasara por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada, ya sean estos financieros como comerciales. En ese sentido, continúan las colocaciones de bonos en dólares por parte de emisores argentinos, y creemos que ese flujo será el que permita comprar dólares al BCRA hasta comenzar la cosecha gruesa del segundo trimestre.”, señaló Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.

S&P Merval y ADRs

Por otra parte, el S&P Merval opera con un alza del 1,2% mientras que medido en dólares, sube 0,9% a 2.054,07 puntos. Las acciones con subas destacadas son lideradas porTelecom (4,4%), Banco Macro (2,7%), IRSA (2,4%) y Comercial del Plata (2,1%).

