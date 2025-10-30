El dólar recuperó la calma y el mercado apunta a una normalización de la volatilidad en las tasas tras la licitación

Tras una licitación clave que liberó pesos y alivió tasas, el dólar se replegó a niveles poselectorales y el mercado busca otras estrategias para invertir, aprovechando el impulso optimista que generaron las elecciones legislativas.

Luego del fuerte rebote del martes , e l dólar se tomó un nuevo respiro este miércoles y regresó a los niveles poselectorales. En el segmento mayorista, la divisa cayó $34 hasta los $1.436, alejándose del techo de la banda, que se ubicó en $1.495. En tanto, en el Banco Nación, el tipo de cambio también retrocedió y cerró a $1.460 para la venta.

Entre los dólares financieros, el comportamiento fue más moderado. El dólar MEP bajó 0,6% hasta los $1.469,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mantuvo prácticamente estable en $1.485,68.

En el mercado informal, el dólar blue también acompañó la tendencia bajista : retrocedió $10 y se ubicó en $1.460, lo que implica una baja del 0,7% en la jornada. Por su parte, el promedio minorista que releva el Banco Central se vendió a $1.464,40.

En los contratos de dólar futuro, las bajas fueron generalizadas, con descensos de hasta 2,5% en la posición de marzo de 2026. Para fin de año, el mercado espera un tipo de cambio en torno a los $1.515.

El retroceso de los distintos tipos de dólar se da en un contexto de mayor calma cambiaria, tras la licitación clave del Tesoro que permitió liberar pesos a la economía y aliviar la presión sobre las tasas de interés. La Secretaría de Finanzas informó que en la segunda licitación de octubre se adjudicaron $6,867 billones frente a ofertas por $7,843 billones, lo que representa un rollover del 57,18% . Esto implicó una renovación parcial de los vencimientos y la inyección de unos $5 billones a la plaza.

El Gobierno apunta a normalizar el mercado de cambios, aprovechando el clima optimista tras las elecciones legislativas. La expectativa oficial es que los pesos liberados no se canalicen hacia el dólar, sino hacia fondos Money Market e instrumentos ajustados por CER, en un esquema respaldado por la ratificación de las bandas cambiarias.

