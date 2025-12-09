El dólar blue extendió avance por segunda rueda consecutiva y tocó máximos de una semana

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $10 a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De esta manera, la brecha quedó en 0,2%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.442 .

El dólar oficial minorista se ubicó a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.463,14 para la venta.

El dólar blue cerró en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.510,43 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 9 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.468,72 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,79, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.245, según Binance.