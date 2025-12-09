El dólar prolonga la calma cambiaria y la city se enfoca en la vuelta al mercado de deuda

El tipo de cambio mayorista retrocedió por cuarta jornada y se alejó del tope de la banda del BCRA. El Gobierno saldrá a colocar un bono en dólares para afrontar próximos vencimientos y el mercado prevé una demanda sostenida de pesos hacia fin de año.

El dólar oficial retoma las operaciones tras el feriado del lunes. El viernes, el tipo de cambio bajó y completó cuatro jornadas consecutivas de retrocesos, extendiendo la calma cambiaria en un momento en el que el Gobierno confirmó su regreso al mercado internacional de deuda , con una licitación prevista para la próxima semana. Con esta tendencia, el tipo de cambio mayorista se alejó del techo de la banda cambiaria y alcanzó la menor brecha en dos semanas.

El dólar mayorista cerró en $1.435, con una caída diaria de $9 (-0,6%) , ubicándose un 5,5% por debajo del límite superior de la banda del Banco Central, que se sitúa hoy en $1.513. En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación retrocedió a $1.460, mientras que el promedio del BCRA entre entidades se ubicó en $1.462,75.

En los tipos de cambio bursátiles, el contado con liquidación (CCL) retrocedió $9,26 (-0,6%) hasta $1.504,82, mientras que el MEP avanzó levemente $1,89 (+0,1%) para ubicarse en $1.472,92. El dólar blue finalizó en $1.435 y es el tipo de cambio más barato del mercado.

La Argentina debe afrontar en enero vencimientos con acreedores privados por unos u$s4.200 millones. Para reforzar su posición, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el país colocará un bono en dólares bajo ley local, con vencimiento en 2029. No obstante, aclaró que no buscará cubrir la totalidad de los compromiso s, dado que una parte podría financiarse con un repo con bancos internacionales.

En el mercado consideran que un buen resultado sería recaudar entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones. Las proyecciones de tasa de colocación se ubican entre el 8% y el 10%.

La estabilidad cambiaria se mantiene

El Ministerio de Economía confirmó que continuará el esquema de bandas cambiarias sin intervención directa del Banco Central, con incrementos mensuales del 1% en la banda superior y bajas del 1% en la inferior, ritmo inferior al de la inflación. La mayor demanda de pesos típica del cierre del año —especialmente por pagos de salarios, aguinaldos y obligaciones empresariales— ayuda a sostener la calma.

A la vez, se mantiene la demanda de dólares minoristas por turismo o atesoramiento, aunque sin generar tensiones relevantes.

El fortalecimiento cambiario encuentra respaldo en el aumento gradual de exportaciones agrícolas, impulsadas por la liquidación de trigo, y en la emisión de Obligaciones Negociables y bonos provinciales, que aportan divisas al sistema.

Caputo reiteró que el tipo de cambio no se encuentra atrasado, respaldado en la recuperación exportadora del sector primario. En diez meses de 2025, la cuenta corriente registró saldo positivo acumulado de u$s505 millones, gracias al fuerte superávit de septiembre impulsado por la suspensión temporal de retenciones y una liquidación extraordinaria.

Según EcoGo, el Gobierno confía en la estacionalidad de diciembre para recomponer reservas sin necesidad de presionar la cotización del dólar ni la demanda de títulos. No obstante, la consultora advierte que las compras de dólares del Tesoro siguen siendo modestas .

Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que la calma cambiaria responde al abultado flujo financiero, una cosecha fina con perspectivas récord y un clima político más previsible, que incentivó el desarme de coberturas electorales. Para diciembre, la firma anticipa compras oficiales más firmes en el mercado con menor dependencia del BCRA.