Para evitar futuras inundaciones, Bahía Blanca puso en marcha el "plan extraordinario de reconstrucción hidráulica"

El proyecto consiste de 13 obras de desagües pluviales en barrios de alta vulnerabilidad para reducir el riesgo de anegamientos como los registrados en la inundación del 7 de marzo.

El municipio de Bahía Blanca puso en marcha un " plan extraordinario de reconstrucción hidráulica ” con el objetivo de llevar a cabo 13 obras de desagües pluviales en barrios de alta vulnerabilidad para evitar que se repitan inundaciones como la que dejó devastada la ciudad a comienzos de este año.

A partir de estas obras, dirigida principalmente a zonas como Ingeniero White, General Daniel Cerri, Villa Harding Green y sectores bajos del casco urbano, se busca aumentar la capacidad de escurrimiento del agua de lluvia .

La inversión destinada a este proyecto rondará los $27.000 millones a ejecutar en los próximos dos años, con intervenciones de gran porte como el pluvial de calle Laínez y otras obras en Cenci, Los Olivos, Villa Belgrano, Nueva Belgrano, Molina Campos y Villa Mitre.

En paralelo, se llevará a cabo la reconstrucción de unos 250 sumideros financiada por la provincia, con plazo de finalización en 2027.

Desde el Poder Ejecutivo local destacaron que se trata de un esquema “inédito” de cooperación para encarar obras estructurales sin acceso a financiamiento internacional ni apoyo específico del gobierno nacional.

Bahía Blanca: avanza la reconstrucción del Canal Maldonado

A su vez, en esta misma línea, este lunes se realizó el acto de licitación para la segunda etapa de la Reconstrucción del Canal Maldonado, una obra del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $35.619.642.747.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, destacó: “Este es un nuevo paso hacia la reconstrucción del Canal Maldonado. En La Plata se realizó la apertura de ofertas para la segunda etapa de esta obra que triplicará su capacidad de carga y que se proyecta con una mirada ambiental y ecológica fundamental para nuestro futuro”.

Las obras serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tienen por objetivo la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del Canal Maldonado perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.

Las intervenciones, que se realizarán en 6 etapas, contemplan una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividido en 3 subtramos y 16 nuevos puentes.

El proyecto permitirá triplicar el caudal original pasando de 300 a 900 m3/s en orden de magnitud en función del ancho de boca de 19 a 26 m2; uniformidad de las pendientes en los tres subtramos; y el revestimiento de hormigón armado de mejor calidad.