La industria cayó por segundo mes consecutivo en octubre, mes marcado por una fuerte incertidumbre respecto del resultado electoral y su posterior impacto en la economía. De este modo, la producción del sector tocó su nivel más bajo desde marzo.
La industria volvió a caer en octubre y quedó 5% por debajo del pico de la era Milei
El IPI del INDEC registró una merma de 0,8% en el décimo mes del año, atravesado por las elecciones legislativas. Resaltaron las bajas en el sector textil y automotriz.
El INDEC informó este martes que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,8% mensual en el décimo mes del año. Por lo tanto, la serie desestacionalizada tocó un piso de siete meses, y quedó un 5% por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, allá por noviembre del año pasado.
