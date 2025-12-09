SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de diciembre 2025 - 16:31

La industria volvió a caer en octubre y quedó 5% por debajo del pico de la era Milei

El IPI del INDEC registró una merma de 0,8% en el décimo mes del año, atravesado por las elecciones legislativas. Resaltaron las bajas en el sector textil y automotriz.

La industria cayó 0,8% mensual en octubre.
La industria cayó 0,8% mensual en octubre.

El INDEC informó este martes que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,8% mensual en el décimo mes del año. Por lo tanto, la serie desestacionalizada tocó un piso de siete meses, y quedó un 5% por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, allá por noviembre del año pasado.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias