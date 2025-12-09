La industria volvió a caer en octubre y quedó 5% por debajo del pico de la era Milei + Seguir en









El IPI del INDEC registró una merma de 0,8% en el décimo mes del año, atravesado por las elecciones legislativas. Resaltaron las bajas en el sector textil y automotriz.

La industria cayó 0,8% mensual en octubre.

La industria cayó por segundo mes consecutivo en octubre, mes marcado por una fuerte incertidumbre respecto del resultado electoral y su posterior impacto en la economía. De este modo, la producción del sector tocó su nivel más bajo desde marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El INDEC informó este martes que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,8% mensual en el décimo mes del año. Por lo tanto, la serie desestacionalizada tocó un piso de siete meses, y quedó un 5% por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, allá por noviembre del año pasado.

Noticia en desarrollo.-

Temas Industria