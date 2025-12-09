Caución en dólares: ¿conviene invertir hoy en el "plazo fijo de la bolsa" en moneda dura?

El principal atractivo de la caución es su seguridad dado que quien presta los fondos tiene garantizado el cobro del capital y los intereses.

La caución bursátil en dólares es una de las opciones más seguras, pero no es tan rentable.

Entre las alternativas de ahorro e inversión más seguras del mercado de capitales local se encuentra la caución bursátil , conocida como "el plazo fijo de la bolsa". Este instrumento permite obtener rendimientos anuales de alrededor del 30% en pesos. Sin embargo, lo que no muchos saben es que también existe la caución en dólares .

Vale recordar que la caución bursátil es un préstamo de corto plazo entre inversores , respaldado por activos financieros y regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“En lugar de prestarle dinero a un banco, se lo prestás a otro inversor, y con plazos mucho más breves que los de un plazo fijo tradicional”, señaló Maximiliano Donzelli , jefe de Estrategias de Inversión en IOL.

Su principal atractivo es la seguridad dado que quien presta los fondos tiene garantizado el cobro del capital y los intereses , independientemente del desempeño del tomador, ya que la operación queda cubierta por los títulos entregados como garantía.

Además, este “plazo fijo de la bolsa” es especialmente útil para rentabilizar dinero que no se usará durante el fin de semana o en feriados porque el plazo mínimo es de un día.

Dólares ahorros La caución en dólares, el plazo fijo de la bolsa, rinde muy poco en el contexto actual.

Desafortunadamente, en el caso de la caución en dólares, el punto más a favor se pierde bastante por el bajo rendimiento. Hoy en día, colocar en un plazo de entre 1 y 7 días ofrece tasas anuales del 1%, aproximadamente. Además, no tiene tanta liquidez.

"Lo bueno de la caución es la seguridad, ya que está garantizada por el mercado. Está todo más que bien, es muy, muy segura. Pero la contra es la liquidez, como cualquier caución. Una vez que uno colocó, no hay manera de recuperar ese dinero hasta que no llegue la fecha de vencimiento", comentó el consultor financiero Fernando Villar.

Opciones más convenientes

Para Villar, como no suele tener tanta liquidez y como la tasa es muy baja, lo que se suele recomendar es ir a los fondos money market en dólares.

Por su parte, el asesor independiente Arian Chiarandon agregó que otra opción algo más conveniente son las obligaciones negociables, siempre y cuando los plazos no sean muy muy cortos.

"Si bien las tasas de la caución en dólares son extremadamente chicas, ya que están entre el 0,5% y el 1,5% anual, para dólares durmiendo y esperando alguna oportunidad es una herramienta importante. Ahora bien, hoy soy más calculador a la hora de buscar una tasa en dólares porque, de última, en el peor escenario, busco una obligación negociable de calidad extrema, en la que la tasa de interés o el rendimiento que efectivamente me da sea muy bajo pero con la que voy a tener siempre liquidez", indicó.