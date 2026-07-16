El dólar se mantiene a más de $300 del techo de la banda: qué espera el mercado para agosto

El tipo de cambio oficial avanzó 0,2% y puso fin a tres ruedas consecutivas de bajas, aunque continúa por debajo de los niveles de comienzos de mes.

El dólar oficial interrumpió este miércoles una racha de tres ruedas consecutivas en baja y volvió a subir levemente, en una jornada en la que el mercado comenzó a recalibrar sus expectativas tras conocerse el dato de inflación de junio . La desaceleración del IPC al 1,9% implicará un nuevo ajuste de las bandas cambiarias y elevará el techo del esquema de flotación hasta $1.879,97 hacia fines de agosto.

En el segmento mayorista, el dólar avanzó $3 (+0,2%) y cerró en $1.474,50 , luego de haber retrocedido durante las tres ruedas previas. Pese al rebote, la cotización acumula una baja de $7,50 (-0,5%) en lo que va de julio.

El volumen negociado en el mercado de contado alcanzó los u$s 575,6 millones , mientras que el Banco Nación mantuvo sin cambios el tipo de cambio minorista en $1.495 para la venta. En tanto, el dólar blue subió $10 y finalizó en $1.530 .

El dato de inflación publicado por el INDEC también redefinió el margen de flotación cambiaria para el próximo mes. Como el esquema de bandas se ajusta con dos meses de rezago respecto del IPC, la inflación de junio determinará el techo de agosto, que pasará de $1.845,28 a $1.879,97 . Solo si el dólar mayorista supera ese nivel el Banco Central estará obligado a intervenir, aunque conserva la facultad de hacerlo antes si lo considera necesario.

Con los valores actuales, el tipo de cambio oficial todavía se ubica más de $400 por debajo del límite superior de la banda, lo que deja un amplio margen para que fluctúe sin intervención obligatoria de la autoridad monetaria.

En paralelo, el mercado siguió de cerca la fuerte participación del Banco Central en el mercado de cambios. Según operadores, la entidad compró u$s532 millones el martes, la mayor adquisición diaria de la actual administración y una de las más importantes desde 2003. De esta manera, acumula compras por u$s1.102 millones en julio y más de u$s12.200 millones en lo que va del año, mientras las reservas brutas se aproximan a los u$s48.700 millones.

En el mercado de futuros se operaron contratos por el equivalente a u$s784 millones, con alzas de entre 0,1% y 0,4% en la mayoría de las posiciones. Para fines de julio, el mercado ubicó el dólar mayorista en $1.483,50, aún muy por debajo del techo previsto para ese mes.

Los analistas coinciden en que la combinación de un dólar estable y compras de divisas por parte del Banco Central fortalece el proceso de acumulación de reservas sin alterar el sendero de desinflación. Sin embargo, advierten que el programa financiero exigirá mantener elevados niveles de refinanciamiento de la deuda en pesos y sostener la demanda de instrumentos en moneda local para evitar presiones sobre el mercado cambiario durante el segundo semestre.