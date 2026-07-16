Wall Street celebró los beneficios de BlackRock, que saltaron 5% en el último trimestre

Los ingresos netos de largo plazo de BlackRock alcanzaron los u$s199.000 millones en el segundo trimestre, acelerándose desde los u$s136.000 millones.

Los ingresos netos de largo plazo de BlackRock alcanzaron los u$s199.000 millones en el segundo trimestre.

J.P. Morgan elevó la calificación de BlackRock de "neutral" a "sobreponderar" y aumentó su precio objetivo para la acción desde u$s1.165 hasta u$s1.364, luego de que la mayor gestora de activos del mundo presentara resultados trimestrales superiores a las expectativas de Wall Street.

La mejora se apoyó en el sólido desempeño operativo de la compañía y en las perspectivas de crecimiento. Además, siete analistas revisaron al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período, reflejando un mayor optimismo sobre la evolución del negocio. Actualmente, BlackRock posee una capitalización bursátil cercana a u$s177.790 millones.

Durante el segundo trimestre de 2026, la firma reportó una ganancia ajustada por acción de u$s13,91 , por encima de los u$s12,57 esperados por el consenso de analistas y 5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos también superaron las previsiones al alcanzar u$s7.080 millones , frente a los u$s6.720 millones estimados. En términos interanuales, la compañía registró un crecimiento de los ingresos del 31%, mientras que el beneficio operativo avanzó 39%.

Otro dato destacado fue la expansión de los márgenes. El margen operativo llegó a 45,9% durante el segundo trimestre , frente al 44,5% registrado en el primer trimestre, alcanzando su nivel más alto en casi cinco años. En los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2026, BlackRock acumuló un crecimiento de ingresos de 22,35%.

Los ingresos netos de largo plazo de BlackRock alcanzaron los u$s199.000 millones en el segundo trimestre, acelerándose desde los u$s136.000 millones.

En materia comercial, el crecimiento orgánico de las comisiones base fue de 8%, manteniéndose en línea con el trimestre anterior. Sin embargo, el dato que más llamó la atención del mercado fueron las fuertes entradas de capital.

Negocio en crecimiento

Los ingresos netos de largo plazo alcanzaron los u$s199.000 millones en el segundo trimestre, acelerándose desde los u$s136.000 millones registrados en el primer trimestre.

Gran parte de ese crecimiento fue impulsado por los ETF de renta variable y renta fija de la familia iShares, uno de los principales motores del negocio de BlackRock. A su vez, la división de mercados privados también mostró un fuerte dinamismo, con ingresos netos de u$s15.000 millones, frente a los u$s9.000 millones del trimestre previo.

Tras conocer estos resultados, J.P. Morgan incorporó a BlackRock a su lista de recomendaciones como una de sus principales ideas de crecimiento, destacando la combinación de fuertes flujos de capital, crecimiento orgánico de los ingresos y un elevado apalancamiento operativo.

Para el banco de inversión, estas características posicionan a BlackRock para seguir expandiendo su rentabilidad en un contexto donde continúa creciendo la demanda por fondos cotizados, estrategias de inversión pasiva y productos alternativos, segmentos en los que la gestora mantiene una posición de liderazgo global.