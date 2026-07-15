Cómo reflejaron los diarios del mundo la victoria de la Selección argentina y su clasificación a la final del Mundial 2026

Los principales medios deportivos de Europa destacaron la remontada sobre Inglaterra, el liderazgo de Lionel Messi y un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta ocupó las portadas de los principales medios internacionales, que coincidieron en un concepto: la remontada de la Albiceleste fue épica.

El diario francés L'Équipe definió el triunfo como una "nueva remontada épica" y destacó la capacidad del equipo de Lionel Scaloni para revertir situaciones límite. "Heroica Argentina", tituló el medio, que recordó que el seleccionado ya había dado vuelta resultados frente a Cabo Verde y Egipto antes de repetir la historia contra Inglaterra. También puso el foco en los dos pases gol de Lionel Messi y en los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que sellaron el 2-1 sobre el final.

En España, Marca eligió centrar su cobertura en la gran figura argentina y en el duelo que se viene. Bajo el título "Messi, a la final del Mundial contra España" , el diario puso el acento en el esperado enfrentamiento entre el campeón defensor y la selección española por el título.

Su compatriota Sport , en cambio, prefirió remarcar la hazaña colectiva con el título "Argentina firma una remontada épica y se cita con España en la gran final".

Por su parte, el italiano Corriere della Sera apeló al peso histórico del cruce entre argentinos e ingleses. El periódico tituló con un poético "Argentina nunca muere" y le agregó: "Lautaro, un gol que vale una carrera" . Además, sostuvo que en Atlanta se escribió "un nuevo capítulo de una rivalidad deportiva y también política" y recordó el antecedente del Mundial de México 1986 y la histórica "Mano de Dios" de Diego Maradona, al cumplirse cuatro décadas de aquel inolvidable enfrentamiento.

Corriere della Sera, poético: "Argentina nunca muere".

En la misma línea, La Gazzetta dello Sport tituló: "Dos asistencias de Messi, gol de Lautaro en el minuto 92 y ¡Argentina derrota a Inglaterra y vuela a la final!".

La repercusión también cruzó el Atlántico. En Brasil, Globoesporte resumió el partido con una frase contundente: "Quien tiene a Messi lo tiene todo". Y en Uruguay, Ovación tituló: "Inglaterra 1-2 Argentina por el Mundial 2026: la Albiceleste lo volvió a hacer, lo dio vuelta y es finalista".

"Quien tiene a Messi lo tiene todo".

Por el lado inglés el Daily Star fue mucho más contundente y resumió la eliminación con un escueto "It's all over" ("Todo se acabó"), en referencia a otro Mundial que termina en decepción para Inglaterra, como ya había ocurrido en Rusia 2018 y Qatar 2022.

En tanto, The Sun y la BBC eligieron una palabra para resumir el desenlace del encuentro: "crueldad". Ambos destacaron que el gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento convirtió una ventaja inglesa en una eliminación imposible de asimilar para los dirigidos por Thomas Tuchel.

Aunque cada medio eligió un enfoque distinto, todos coincidieron en destacar la personalidad de la Selección para revertir un partido que parecía perdido y en señalar que la final frente a España tendrá frente a frente al vigente campeón del mundo y a uno de los equipos más sólidos del torneo.