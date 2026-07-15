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15 de julio 2026 - 19:09

"Corazón roto", "crueldad" y "todo se acabó": así reflejó la prensa inglesa la eliminación ante Argentina

Los principales medios británicos expresaron su desazón tras la remontada de la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026. La mayoría coincidió en destacar el golpe sufrido por los "Tres Leones" en los minutos finales.

Inglaterra afuera, la portada de The Telegraph tras la descalificación del Mundial.&nbsp;

"Inglaterra afuera", la portada de The Telegraph tras la descalificación del Mundial. 

El Daily Mail y The Telegraph coincidieron en describir el resultado como un verdadero "corazón roto" para Inglaterra. Ambos medios ilustraron sus portadas con imágenes de los futbolistas ingleses abatidos tras el pitazo final y remarcaron el dolor de haber dejado escapar la clasificación en los últimos minutos.

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Por su parte, el Daily Star fue mucho más contundente y resumió la eliminación con un escueto "It's all over" ("Todo se acabó"), en referencia a otro Mundial que termina en decepción para Inglaterra, como ya había ocurrido en Rusia 2018 y Qatar 2022.

En tanto, The Sun y la BBC eligieron una palabra para resumir el desenlace del encuentro: "crueldad". Ambos destacaron que el gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento convirtió una ventaja inglesa en una eliminación imposible de asimilar para los dirigidos por Thomas Tuchel.

La portada del Daily Star.&nbsp;

La portada del Daily Star.

Más allá de los diferentes enfoques, los principales medios del Reino Unido coincidieron en un punto: Inglaterra dejó escapar la clasificación cuando tenía el partido bajo control y Argentina volvió a demostrar su capacidad para cambiar la historia en los momentos decisivos.

Tras la eliminación, el seleccionado inglés disputará el partido por el tercer puesto frente a Francia, mientras que la Argentina buscará defender el título mundial cuando enfrente a España en la final del próximo domingo.

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