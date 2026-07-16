Chau al florero clásico: la alternativa 3 en 1 que gana popularidad en 2026

Los accesorios multifunción ganan espacio en el hogar con una propuesta que reúne iluminación ambiental, fragancias y diseños ornamentales.

La combinación de luz LED, difusor de aromas y flores secas responde a una de las principales tendencias de interiorismo de 2026.

Los floreros tradicionales empiezan a perder protagonismo en las tendencias de decoración de 2026. En su lugar aparece un accesorio que combina tres funciones en una sola pieza: sirve como elemento decorativo, incorpora iluminación ambiental y permite aromatizar los espacios mediante un difusor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de producto empezó a ganar presencia en bazares y comercios electrónicos gracias a su estética minimalista y a la posibilidad de adaptarse a distintos sectores de la casa. Dormitorios, escritorios, mesas de luz o livings son algunos de los lugares donde suele utilizarse, ya que reemplaza varios accesorios por una única pieza de diseño.

La principal diferencia respecto de un florero convencional es que este modelo fue pensado para cumplir varias funciones al mismo tiempo. Su estructura incorpora un recipiente destinado a flores secas o artificiales, una lámpara LED de luz cálida y un compartimiento para colocar un difusor de aromas.

El crecimiento de este tipo de accesorios responde a una transformación en la forma de organizar los ambientes. En lugar de incorporar varios objetos independientes, la tendencia apunta a piezas capaces de resolver distintas necesidades sin recargar visualmente los espacios.

Esta búsqueda resulta especialmente útil en departamentos o viviendas con superficies reducidas. Un solo accesorio puede reemplazar un florero, un velador y un aromatizador, liberando espacio sobre mesas y estanterías.

El diseño contemporáneo intenta reducir el llamado “ruido visual”. Se busca que haya menos objetos, pero que cada uno tenga presencia dentro de la decoración.

La iluminación cálida es otro aspecto clave. Las tendencias actuales dejaron atrás las luces frías como principal recurso para los espacios de descanso y priorizan sistemas que generen una sensación de mayor confort. En ese contexto, los puntos de luz indirecta empezaron a ocupar un lugar central dentro del diseño de interiores.

Qué flores pueden utilizarse y cuáles conviene evitar

Este accesorio no está diseñado para contener agua. Por esa razón, la mayoría de los fabricantes recomienda utilizar exclusivamente flores secas, ramas decorativas, espigas de trigo o arreglos artificiales.

Las flores preservadas también aparecen como una alternativa frecuente porque mantienen durante mucho tiempo su aspecto sin requerir mantenimiento constante.

La elección de elementos secos también responde a la búsqueda de soluciones decorativas de bajo mantenimiento, una tendencia que gana terreno en los hogares, donde cada vez más personas buscan reducir el tiempo destinado al cuidado cotidiano de los objetos.

Cuánto cuesta y por qué se convirtió en una de las tendencias de 2026

Este tipo de accesorio tiene un precio cercano a los $30.000, aunque el valor puede variar según el diseño, el tamaño y los accesorios incluidos. Algunos modelos incorporan el difusor, la lámpara LED, el cable de alimentación y elementos decorativos como espigas o flores secas.

Su crecimiento durante 2026 no responde únicamente a una cuestión estética. La posibilidad de reunir decoración, iluminación y aromatización en un solo objeto coincide con una de las principales corrientes del interiorismo contemporáneo: crear ambientes funcionales, ordenados, prolijos y agradables.