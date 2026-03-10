Las bolsas europeas rebotan tras la corrección del petróleo y declaraciones de Donald Trump

Las bolsas europeas rebotan con fuerza este martes tras la volatilidad generada por el petróleo y las tensiones en Medio Oriente. Mientras, el crudo corrige cerca de 8% luego de que Donald Trump sugiriera que el conflicto con Irán podría terminar pronto.

Las bolsas europeas operan con fuertes subas este martes luego de la volatilidad registrada en la jornada previa, impulsadas por la caída del petróleo y por señales de una posible desescalada en el conflicto en Medio Oriente . El principal índice de la región, el Stoxx Europe 50 , avanza 2,6%, tras haber cerrado el lunes en su nivel más bajo en más de dos meses.

Las subas llegan después de una jornada marcada por una elevada volatilidad en los mercados financieros a nivel global. El lunes se extendió el temor a interrupciones en el suministro energético por la guerra en Oriente Medio . Sin embargo, a medida que el crudo moderó su escalada, los índices recortaron pérdidas y terminaron cerrando al alza en varios casos.

En Estados Unidos, Dow Jones Industrial Average , S&P 500 y Nasdaq Composite lograron cerrar en terreno positivo, con subas de 0,5%, 0,8% y 1,4%, respectivamente, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la guerra “está prácticamente terminada”.

Las bolsas asiáticas también reaccionaron positivamente a esas declaraciones. El Nikkei 225 , que el lunes había perdido cerca de 5%, subió 3%, mientras que el Kospi rebotó 5,35% tras haberse desplomado más de 6% en la sesión anterior.

En Europa, el DAX alemán aumenta 2,33% y el CAC francés acompaña con 1,77%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,53%. En los futuros de Wall Street, se exhiben leves avances de apenas 0,1%.

Datos sólidos desde China y Japón

En Asia, los inversores también digieren una batería de datos macroeconómicos positivos. China registró un superávit comercial récord de u$s213.620 millones en el periodo combinado de enero y febrero, muy por encima de los 179.600 millones previstos por el mercado.

Las exportaciones crecieron 21,8% interanual —frente al 7,1% esperado—, mientras que las importaciones aumentaron 19,8%, superando ampliamente el 6,3% proyectado por los analistas. Pese a las tensiones comerciales con EEUU, el comercio bilateral con ese país cayó 16,9%, mientras que el intercambio con la Unión Europea avanzó 19,9%.

Por su parte, la economía japonesa también sorprendió positivamente. El PBI del cuarto trimestre creció 0,3% en términos trimestrales, superando el 0,1% previsto y revirtiendo la contracción de 0,6% registrada en el periodo anterior.

Fuerte corrección del petróleo

Uno de los principales motores del rebote bursátil es la caída del petróleo, que retrocede 8% tras el fuerte salto registrado al inicio de la semana. El Brent crude oil vuelve a situarse por debajo de los u$s100 y se negocia cerca de los u$s91,3 por barril, mientras que el West Texas Intermediate ronda los u$s88.

El lunes, el crudo había llegado a superar los u$s100 —e incluso a tocar los u$s119 en algunos momentos— ante el temor a interrupciones prolongadas del suministro tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sin embargo, las declaraciones de Trump sobre un posible final cercano de la guerra redujeron la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios. Aun así, los analistas advierten que la situación logística sigue siendo compleja, especialmente en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo.

En el frente corporativo, los inversores también siguen de cerca al sector energético. La petrolera estatal saudí Saudi Aramco informó una caída del 12% en su beneficio de 2025 debido a menores ventas, aunque anunció su primera recompra de acciones por hasta 3.000 millones de dólares.

El sector automotor también concentra la atención del mercado. Las acciones de Volkswagen suben tras publicar resultados y confirmar miles de despidos dentro de su plan de ajuste, mientras que Renault avanza luego de detallar su nueva estrategia corporativa.

petroleo 1500 El petróleo corrige u$s10 tras la fuerte volatilidad del precio el lunes

Oro al alza y expectativa por la inflación en EEUU

En el mercado de materias primas, el oro también se beneficia del retroceso del dólar y de la caída del petróleo. El metal precioso se negocia cerca de los u$s5.160 por onza, mientras los inversores evalúan si la moderación del precio de la energía podría reducir las presiones inflacionarias.

La atención del mercado se centra ahora en los próximos datos de inflación en Estados Unidos, particularmente el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero y el indicador de gasto en consumo personal (PCE), la medida preferida de inflación de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En paralelo, los inversores esperan declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y del vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, que podrían aportar nuevas señales sobre la política monetaria en la eurozona en medio de un contexto de elevada volatilidad global.