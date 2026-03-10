La Unión Europea ahora cree que "reducir la cuota de energía nuclear fue un error" + Seguir en









Plantas nucleares en Alemania.

La decisión de reducir la cuota de la energía nuclear en la combinación de producción de electricidad de la Unión Europea fue un error estratégico, dado que el bloque no es productor ni de petróleo ni de gas, dijo el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en medio de la crisis que desató el conflicto en Medio Oriente.

"Esta reducción de la cuota de la energía nuclear fue una elección, y creo que fue un error estratégico por parte de Europa dar la espalda a una fuente de energía fiable, asequible y con bajas emisiones", dijo en un discurso pronunciado en un evento sobre energía nuclear celebrado en París.

La UE dependía de la energía nuclear para un tercio de su electricidad en 1990 y ahora la proporción es solo de cerca del 15%, señaló.

La Unión Europea pretende estimular el desarrollo de pequeños reactores nucleares para que Europa dependa menos de los combustibles fósiles importados, añadió.

"Estamos asistiendo a un renacimiento mundial de la energía nuclear. Y Europa quiere formar parte de él", declaró Von der Leyen al anunciar una garantía de 200 millones de euros por parte de la UE para estimular las inversiones en el desarrollo de reactores modulares pequeños.

El dinero procedería del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, dijo. "Queremos que esta nueva tecnología esté operativa a principios de la década de 2030", afirmó. Von der Leyen señaló que el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio era un "duro recordatorio" de la vulnerabilidad de Europa como importadora de combustibles fósiles y subrayó la importancia de aumentar la producción de energía a partir de fuentes renovables y reactores nucleares.