Heeseung sacudió al K-Pop: se va de ENHYPEN para comenzar su carrera solista

El cantante surcoreano anunció su salida del popular grupo tras seis años. Seguirá en la misma agencia mientras prepara su primer proyecto individual.

La escena del K-Pop amaneció con una noticia que tomó por sorpresa a millones de fans en todo el mundo. Lee Heeseung , uno de los integrantes más reconocidos de ENHYPEN , confirmó que deja el grupo para iniciar una nueva etapa artística en solitario. El anuncio fue realizado este martes por su agencia, BELIFT LAB.

Según informó la compañía, la decisión se tomó después de largas conversaciones internas sobre el futuro del grupo y los objetivos personales de sus miembros . El resultado de esas charlas fue claro: el cantante quiere desarrollar un camino musical propio, aunque seguirá vinculado al mismo sello.

La noticia generó un verdadero sacudón entre los seguidores de la banda, conocidos como ENGENE , ya que se trata del primer cambio en la formación del grupo desde su debut en 2020. A partir de ahora, ENHYPEN continuará sus actividades con seis integrantes.

Tras el comunicado oficial, el propio artista publicó una carta dirigida a sus fans, un gesto habitual en la industria del K-Pop cuando ocurren cambios importantes dentro de un grupo. En su mensaje, Heeseung agradeció tanto a sus compañeros como a los seguidores que lo acompañaron desde sus primeros pasos. “Gracias a los miembros con quienes compartí innumerables emociones y a ENGENE, que siempre llenaron cada espacio con su apoyo” , escribió.

El cantante también dejó entrever que la decisión no fue impulsiva. Habló de un proceso largo de reflexión y de la necesidad de explorar nuevas facetas creativas después de varios años de trabajo intenso dentro de la banda. Aunque el tono fue emotivo, el artista buscó transmitir calma a sus fans. En la carta aseguró que seguirá trabajando duro para volver a encontrarse con ellos pronto , esta vez con música propia.

Su proyecto como solista

La agencia confirmó que Heeseung permanece bajo contrato con BELIFT LAB, lo que significa que continuará dentro del mismo entorno profesional mientras prepara su debut como solista. Lo único confirmado es que el cantante está trabajando en un álbum propio, aunque todavía no se anunciaron fechas de lanzamiento ni el estilo musical que tendrá.

Dentro de ENHYPEN, Heeseung ya había demostrado interés por la producción. Participó en la creación de canciones del grupo y llegó a producir el tema “Highway 1009”, una pista dedicada a los fans que mostró su perfil como compositor.

Ese antecedente alimenta la expectativa entre los seguidores, ya que muchos creen que su etapa individual podría inclinarse hacia un sonido más personal y autoral, algo que no siempre es fácil de desarrollar dentro de un grupo con varios miembros.

k-pop Heeseung Heeseung en Instagram

Todo sobre ENHYPEN, la banda K-Pop

ENHYPEN es una boy band surcoreana formada en 2020 a través del programa de supervivencia I-LAND, un reality musical que reunió a jóvenes aspirantes a idol y definió la alineación final del grupo.

La banda debutó oficialmente el 30 de noviembre de 2020 con el EP “Border: Day One”, marcando el inicio de una carrera que creció rápido tanto en Corea del Sur como a nivel internacional. Durante sus primeros años, el grupo estuvo integrado por Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki, siete miembros con perfiles distintos pero complementarios.

Con el paso del tiempo, ENHYPEN logró hitos relevantes dentro del K-Pop global. Entre ellos, conciertos multitudinarios, giras internacionales y la llegada a escenarios de gran visibilidad. Incluso alcanzaron el puesto número 2 del Billboard 200 con el álbum “Romance: Untold” y participaron en festivales internacionales de gran alcance.

La salida de Heeseung marca el primer cambio en la historia del grupo. A partir de ahora, ENHYPEN continuará como sexteto, integrado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki.