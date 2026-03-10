Netflix sorprende a todos sus usuarios con el estreno del live action más esperado + Seguir en









Uno de los animé más populares de los últimos 20 años tuvo éxito con su adaptación y llega la nueva temporada.

Millones esperaron por años el regreso de esta serie en Netflix. Imagen: Freepik

Netflix continúa apostando fuerte por las adaptaciones de historias populares y sorprendió a sus suscriptores con el regreso de una de las producciones más exitosas de los últimos años. Se trata del live action basado en uno de los animes más famosos de las últimas dos décadas, una serie que logró conquistar tanto a fanáticos históricos como a nuevos espectadores.

La serie en cuestión es One Piece, que regresa con su segunda temporada luego del enorme éxito que tuvo su primera entrega. La plataforma de streaming presentó el avance oficial y confirmó la continuidad de la historia de los Piratas del Sombrero de Paja, liderados por el carismático Monkey D. Luffy.

One Piece La tripulación Mugiwara continúa su viaje hacia el One Piece en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata One Piece, temporada 2 La segunda temporada de One Piece continúa la aventura de Luffy y su tripulación en su viaje por el mar en busca del legendario tesoro conocido como One Piece. Después de reunir a sus primeros compañeros, el protagonista avanza hacia nuevos territorios donde deberá enfrentar enemigos más poderosos y superar desafíos cada vez más complejos.

En esta nueva etapa de la historia se profundiza el mundo de los piratas, introduciendo nuevos personajes, organizaciones y amenazas que ampliarán el universo de la serie. Además, la tripulación seguirá creciendo mientras cada integrante persigue su propio sueño.

La temporada también promete escenas de acción más ambiciosas y una mayor exploración de la historia original del manga y el anime, manteniendo el tono de aventura, humor y camaradería que convirtió a One Piece en un fenómeno global durante más de 20 años.

Netflix: tráiler de One Piece Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de One Piece Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

Mackenyu (Roronoa Zoro)

Emily Rudd (Nami)

Jacob Romero Gibson (Usopp)

Taz Skylar (Sanji)

