Las reservas del BCRA cayeron otra vez y ya acumulan una sangría de casi u$s2.000 millones en tres semanas

Las reservas internacionales brutas cerraron en u$s48.845 millones y el stock acumuló una baja de u$s1.955 millones desde el máximo del 3 de septiembre. El Banco Central compró u$s8 millones en el mercado oficial.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) bajaron u$s88 millones este jueves 24 de septiembre y cerraron en u$s48.845 millones, por lo que en las últimas tres semanas la sangría se amplió a casi u$s2.000 milones .

Desde el 3 de septiembre , cuando las reservas alcanzaron los u$s50.800 millones , su nivel más alto desde 2019, el retroceso acumulado llega a u$s1.955 millones .

La caída de este jueves se produjo pese a que el BCRA volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial: adquirió u$s8 millones . Así, las compras acumuladas de septiembre llegaron a u$s232 millones y la racha positiva se extendió a 13 ruedas consecutivas . En lo que va de 2026, el saldo comprador alcanza los u$s14.327 millones .

El promedio diario de compras de septiembre se ubica en u$s13 millones , por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. La racha compradora convive, así, con un ritmo de adquisición de divisas menor al de los meses más fuertes del programa.

Además de las operaciones del BCRA en el mercado, las reservas brutas reflejan movimientos de valuación. El oro cayó 0,4% durante la jornada, lo que pudo incidir en el valor de las tenencias de la autoridad monetaria.

El dólar mayorista marcó un nuevo récord nominal

El tipo de cambio mayorista tocó los $1.521 durante la rueda y cerró en $1.519,50, con una suba diaria de $3,50. Así, alcanzó un nuevo máximo nominal, aunque todavía se ubicó 25,8% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este jueves fue de $1.911,44.

La presión sobre el peso se dio en una jornada adversa para las monedas emergentes. El analista financiero Javier Giordano describió una “rueda muy complicada a nivel global” para esas divisas y señaló que, pese al bajo volumen operado, se mantuvo elevada la actividad en bonos dólar linked. En el mercado oficial, el BCRA compró u$s8 millones, en línea con el ritmo moderado de compras que registra durante septiembre.

La suba también llegó al segmento minorista: el dólar avanzó $5, hasta $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras se ubicó en $1.538,39. Con ese movimiento, el dólar tarjeta superó por primera vez los $2.000.