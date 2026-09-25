La Selección argentina sub-19 ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos + Agregar ámbito en









Tras el empate 0 a 0 en los 90 minutos, la Albiceleste perdió por penales contra Paraguay y se perdió la oportunidad de conseguir la tercera presea dorada en la historia de la competición.

La Selección argentina perdió la final de los Juegos Suramericanos ante Paraguay. AFA

La Selección argentina sub-19 se consagró subcampeona de los Juegos Suramericanos de fútbol masculino y se llevó la medalla de plata, este viernes por la tarde. Los dirigidos de Diego Placente perdieron 5 a 4 por penales contra Paraguay, tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos.

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Pese a no poder quedarse con la medalla dorada, la Albiceleste jugó un gran partido, tuvo varias ocasiones, pero la defensa albirroja se destacó para llevar el partido a los 12 pasos y que todo se definiera por esa vía.

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