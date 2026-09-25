La Selección argentina sub-19 se consagró subcampeona de los Juegos Suramericanos de fútbol masculino y se llevó la medalla de plata, este viernes por la tarde. Los dirigidos de Diego Placente perdieron 5 a 4 por penales contra Paraguay, tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos.
25 de septiembre 2026 - 17:21
La Selección argentina sub-19 ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos
Tras el empate 0 a 0 en los 90 minutos, la Albiceleste perdió por penales contra Paraguay y se perdió la oportunidad de conseguir la tercera presea dorada en la historia de la competición.
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Pese a no poder quedarse con la medalla dorada, la Albiceleste jugó un gran partido, tuvo varias ocasiones, pero la defensa albirroja se destacó para llevar el partido a los 12 pasos y que todo se definiera por esa vía.
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