Deuda: Luis Caputo enfrenta un nuevo vencimiento con el FMI por u$s800 millones + Agregar ámbito en









De acuerdo con el cronograma oficial, hoy vence un compromiso con el organismo internacional en medio de la misión para revisar los detalles del pacto convenido en 2025.

El ministerio de Economía enfrenta un nuevo vencimiento de deuda de capital con el FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. En ese marco, el gobierno de Javier Milei afrontará este viernes un nuevo vencimiento de deuda (en este caso de capital) con el organismo multilateral por u$s800 millones, según establece el cronograma oficial.

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Se especula con que será el Tesoro el que cubra el vencimiento con los depósitos en moneda extranjera que mantiene en el BCRA. Según el último dato disponible, estos ascendían a u$s2.230 millones al 22 de septiembre. Aún resta saber si el FMI aprobará el desembolso de u$s1.000 millones, que podría recomponer las arcas tras el pago.

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por u$s3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. Se contemplan pagos acreedores privados, al FMI, por el Bopreal —un bono otorgado a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior— y a otros organismos internacionales.

La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

Este mes, los vencimientos suman u$s1.452 millones, de los cuales u$s800 millones corresponden al pago de capital al Fondo Monetario. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son menores y, en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, alcanzan casi u$s4.000 millones.