El gurú del dólar blue descartó el billete como inversión y pronosticó qué pasará en 2025

En cuanto a sus proyecciones sobre el dólar , el Gurú del blue afirmó: " No hay indicios de un salto cambiario en Argentina. Hay pocos pesos en circulación, las reservas son negativas, pero el superávit fiscal y una fuerte corriente de inversiones hacen que el dólar se mantenga tranquilo".

Salvador.jpg Salvador Di Stéfano aseguró que el Gobierno contará con dólares

Los bonos en pesos, la opción más elegida por Salvador

En este contexto, con el riesgo país rondando los 770 puntos, el director de la consultora SDS destacó que "se abre una ventana de oportunidades para adquirir títulos públicos".

"El bono AL35 en dólares cotiza a u$s 63,80 y ofrece una rentabilidad anual de u$s 4,125, lo que se traduce en una tasa de rendimiento del 6,47%. Esto sin contar la posible revalorización del bono; si se llega a un acuerdo con el FMI, su valor podría ubicarse en torno a los u$s 72,50, lo que implicaría una ganancia de capital adicional del 13,7%", detalló.

En cuanto a las acciones, el especialista indicó que "son una excelente oportunidad a los precios actuales, aunque la dinámica del mercado podría llevarlas a niveles aún más bajos. Los bonos a estos precios son realmente una ganga", afirmó.

Finalmente, agregó: "Si el gobierno llega con posibilidades de ganar las elecciones de mitad de mandato, ni te imaginas cuánto podrían subir".