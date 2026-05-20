Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 20 de mayo

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El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 20 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.397 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 20 de mayo El dólar CCL cerró a $1.487,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 20 de mayo El dólar MEP cerró a $1.431,27 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.484,26, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.354, según Binance.