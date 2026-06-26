El mayor Cedear cripto gana terreno: el análisis de Bank of America detrás de su recomendación

El importante banco aumentó el precio objetivo de las acciones y Cedears de un exchange por el potencial de la compañía.

Bank of America aumentó el precio objetivo de las acciones y Cedears de Coinbase por el potencial de la compañía.

Coinbase , la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de EEUU y una de las empresas cripto más seguidas por los inversores argentinos a través de su Cedear , recibió un nuevo respaldo de Bank of America .

La entidad ratificó su recomendación sobre la acción y mantuvo un precio objetivo de u$s218 , lo que implica un potencial de suba cercano al 49% respecto de los niveles recientes.

El banco considera que el principal catalizador para la compañía será la posible aprobación de la Ley CLARITY en EEUU , un proyecto que busca establecer un marco regulatorio más claro para la industria de los activos digitales.

Según los analistas, esta mayor certeza normativa favorecería la participación de bancos e instituciones financieras tradicionales en el mercado de criptomonedas.

En ese escenario, Coinbase partiría con ventaja gracias a su posición dominante en el mercado estadounidense y a su amplia oferta de servicios.

La empresa no solo permite comprar y vender Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales, sino que también ofrece custodia, staking, derivados y mantiene una alianza estratégica con Circle, emisora de la stablecoin USDC.

Coinbase.jpg Bank of America aumentó el precio objetivo de las acciones y Cedears de Coinbase por el potencial de la compañía.

Para Bank of America, una regulación más clara reduciría las barreras para que las instituciones adopten soluciones basadas en blockchain y convertiría a Coinbase en uno de los principales socios tecnológicos del sector financiero. Además, la entidad cree que la iniciativa podría impulsar el volumen de operaciones y los ingresos de la compañía en el corto plazo.

Otro de los factores que respaldan la visión positiva del banco es la expansión del negocio hacia nuevos segmentos. Coinbase obtuvo recientemente autorización para ofrecer futuros perpetuos en EEUU junto a Kalshi, un mercado que, según BofA, multiplica entre tres y cuatro veces el tamaño del mercado de criptomonedas al contado.

Nuevos mercados

La empresa también avanza en el desarrollo de mercados de predicción y en proyectos de tokenización de activos mediante acuerdos con bancos para brindar servicios de custodia, negociación e infraestructura. Esta estrategia busca posicionarla como un puente entre las finanzas tradicionales y el ecosistema de los activos digitales.

El optimismo de Bank of America llega en un momento de debilidad para la acción y su Cedear. En las últimas semanas, los papeles de Coinbase sufrieron la presión derivada de la caída del precio de Bitcoin y del resto del mercado cripto, acumulando una baja cercana al 19% en el último mes. Sin embargo, en lo que va del año todavía muestran una ganancia aproximada del 38%.

Para el banco, esa corrección no altera la historia de crecimiento de la compañía. Por el contrario, considera que la combinación de un marco regulatorio más favorable, nuevos productos financieros y una mayor adopción institucional podría impulsar una nueva etapa de expansión para el mayor Cedear cripto disponible en el mercado argentino.