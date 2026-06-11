Cedears: estas son las empresas y ETF recomendados por el mercado para junio

Entre los Cedears se destacan compañías del más alto nivel y ETF de sectores que permiten diversificar de manera internacional.

Entre los Cedears se destacan compañías del más alto nivel y ETF de sectores que permiten diversificar de manera internacional.

La llegada de junio trajo consigo una enorme cantidad de recomendaciones de inversión por parte de los especialistas de la city. Dentro de estas sugerencias, se destacan las carteras de Cedears , que brindan estabilidad , cobro periódico de dividendos y la posibilidad de obtener grandes ganancias con empresas extranjeras.

Los mercados financieros comenzaron a dejar atrás la preocupación por el conflicto en Medio Oriente ante las señales de una posible desescalada. El retroceso del precio del petróleo refleja la expectativa de que las negociaciones avancen y de que no se produzcan interrupciones prolongadas en el tránsito por el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Aunque persisten diferencias sobre el programa nuclear iraní , los inversores consideran que una resolución del conflicto podría llegar más temprano que tarde.

Este cambio de percepción impulsó el regreso del apetito por riesgo y favoreció especialmente a los mercados emergentes, con Asia entre los principales beneficiados. Brasil también aparece en el radar de los inversores luego de haber mostrado un desempeño más débil que otros países de la región debido a factores políticos internos.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial continúa siendo el principal motor de Wall Street . Las fuertes inversiones en infraestructura tecnológica siguen respaldando las expectativas de crecimiento económico y de ganancias corporativas en EEUU, incluso en un contexto de incertidumbre global.

Sin embargo, persiste un foco de preocupación: el deterioro de las cuentas fiscales a nivel mundial . El aumento del gasto público, particularmente en defensa, está elevando los costos de financiamiento y generando volatilidad en los mercados de deuda, como quedó en evidencia recientemente en Japón.

mercados merval bolsa acciones cedears (7) Entre los Cedears se destacan compañías del más alto nivel y ETF de sectores que permiten diversificar de manera internacional.

Los Cedears recomendados por el mercado

En este marco, se destacan algunos Cedears para perfiles moderados y otros para agresivos:

Cedears para perfiles moderados

Para los estrategas de IOL, uno de los Cedears más convenientes en el contexto actual para quienes buscan estabilidad es el ETF de Consumo Básico de EEUU (XLP).

"Su negocio se apoya en una escala defensiva única, con ingresos provenientes de empresas de bienes básicos y sin exposición a la volatilidad de sectores más cíclicos, lo que lo convierte en una apuesta concentrada en la estabilidad y el consumo resiliente", indicaron.

También se destaca el ETF del Sector de Comunicaciones (XLC), que ofrece exposición a empresas tecnológicas y de medios que proveen servicios de comunicación y contenido digital.

Desde IOL también mencionaron el ETF Europa-Large Cap (IEUR), que se incluye en las carteras moderadas para ampliar la diversificación geográfica y reducir la dependencia del dólar, en un contexto de alta volatilidad cambiaria internacional.

Por su parte, los ejecutivos de PPI también recomendaron el XLP, pero hicieron énfasis en una selección de Cedears individuales: Altria Group (MO), PepsiCo (PEP), Verizon (VZ), Chevron (CVX), ExxonMobil (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) y Pfizer (PFE).

En tanto, los analistas de Adcap Grupo Financiero se enfocaron en el desarrollo tecnológico para su selección de Cedears. "Adcap destacó a Meta Platforms (META), donde observan valuaciones atractivas frente a comparables y una creciente monetización de sus inversiones en IA, especialmente a través de plataformas como WhatsApp y Messenger", indicaron.

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Cedears para perfiles agresivos

Para los inversores más agresivos que busquen más rendimiento, a cambio de mayor volatilidad, las recomendaciones se enfocan casi exclusivamente en tecnológicas que cotizan en Wall Street.

Por ejemplo, los expertos de IOL hablaron de Alphabet (GOOGL), uno de los actores tecnológicos más relevantes a nivel global, con operaciones que abarcan desde búsqueda en internet y publicidad digital hasta servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas de contenido como YouTube.

También recomendaron TSMC (TSM) y Nvidia (NVDA), los dos grandes fabricantes de semiconductores y chips de IA de la actualidad, y Microsoft (MSFT), la corporación de Bill Gates que hoy en día se enfoca en la IA y la tecnología en la nube.

Asimismo, desde PPI, para maximizar el retorno en dólares, con posiciones de mayor beta y una gestión activa y táctica en busca de oportunidades, aconsejaron apostar por el ETF del Sector Financiero (XLF), el ETF de Brasil (EWZ), el ETF del Nasdaq 100 (QQQ) y el ETF de Salud (XLV), entre otras opciones.