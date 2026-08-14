La apuesta de Bill Ackman: las acciones elegidas para potenciar rendimientos

La estrategia detrás de las compras combina dos factores: empresas de alta calidad y acciones castigadas por el mercado.

La estrategia detrás de las compras combina dos factores: empresas de alta calidad y acciones castigadas por el mercado.

Bill Ackman volvió a mover fuerte las fichas de su cartera . A través de Pershing Square, el inversor desplegó casi u$s5.000 millones después de la salida a bolsa de Pershing Square USA y destinó más del 95% del capital captado a 14 inversiones . Seis de ellas fueron nuevas posiciones en acciones .

La estrategia detrás de las compras combina dos factores: empresas de alta calidad y acciones cuyas valuaciones fueron castigadas por el mercado .

Pershing Square cerró junio con u$s22.300 millones en activos bajo gestión sujetos a comisiones , un aumento superior al 31% trimestral y de casi 11% interanual.

Visa y Mastercard fueron incorporadas después de que sus múltiplos cayeran hasta aproximadamente 22 veces las ganancias esperadas para los próximos 12 meses . Pershing Square destacó sus redes globales, su baja intensidad de capital y el modelo basado en cobrar comisiones por transacción.

Ambas compañías reciben cerca de 20 puntos básicos por operación , mientras que los servicios de valor agregado ya representan alrededor del 30% de los ingresos de Visa y el 40% de Mastercard . El fondo proyecta un crecimiento anual compuesto del beneficio por acción de 16% para Visa y 18% para Mastercard durante los próximos tres a cinco años.

Ackman y su equipo también descartaron que las stablecoins sean necesariamente una amenaza: “Creemos que las stablecoins representan una oportunidad para las redes de tarjetas en lugar de una amenaza”.

Netflix vuelve a la cartera

La apuesta más llamativa es Netflix, que Ackman ya había comprado en 2022. Pershing Square regresó a la compañía después de que la acción perdiera cerca de 50% desde su máximo de junio de 2025 y su valuación bajara de más de 40 veces a 21 veces las ganancias futuras.

La estrategia detrás de las compras combina dos factores: empresas de alta calidad y acciones castigadas por el mercado. Depositphotos

El fondo resaltó que Netflix tiene más de 325 millones de suscriptores, elevó su margen EBIT de 21% a aproximadamente 31,5% y convierte cerca del 90% de sus ganancias en flujo de caja libre.

Además, la publicidad podría generar cerca de u$s3.000 millones este año, mientras Pershing Square proyecta un crecimiento de las ganancias cercano al 20% anual. Para Ackman e Israel, “Netflix ha ganado efectivamente las guerras del streaming”.

Tres acciones castigadas

S&P Global cayó más de 25% desde sus máximos, mientras su múltiplo bajó de 25 a 19 veces ganancias. Pershing considera exagerados los temores sobre el impacto de la inteligencia artificial en su negocio de datos.

ICE, en tanto, retrocedió 21% durante el año previo a la compra y cotizaba a 17 veces ganancias, cerca de mínimos históricos. “Vemos un negocio clásico, simple, predecible y generador de flujo de caja libre”, señalaron Ackman y su equipo.

Finalmente, Alcon vio caer su múltiplo desde casi 30 a 18 veces ganancias. Pershing espera un crecimiento de beneficios de aproximadamente 15%, respaldado por expansión de márgenes y recompras por u$s1.500 millones.

La tesis general es que las ganancias serán el principal motor del valor. Ackman estima que las compañías de la cartera pueden aumentar su beneficio por acción cerca de 20% anual durante los próximos tres a cinco años, frente al 12% esperado para el S&P 500, pese a cotizar a 19 veces ganancias contra 20 veces del índice.

“En el corto plazo, los precios de las acciones están a menudo, y a veces materialmente, desconectados [...] de los valores intrínsecos”, indicó. Esa brecha es precisamente la oportunidad que Pershing Square busca capturar.