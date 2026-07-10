Wall Street opera con volatilidad tras el debut de una importante empresa tecnológica en la bolsa norteamericana

La fabricante de chips surcoreana SK Hynix es la última en aprovechar el furor de los inversores por las empresas vinculadas al boom de la Inteligencia Artificial.

Prolongando la tendencia de ayer , los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja este viernes, luego del muy esperado debut en el Nasdaq de SK Hynix , la principal empresa surcoreana de chips. Un factor que desvía la atención de las últimas escaladas en el conflicto de Medio Oriente .

La fabricante de chips surcoreana es la última en aprovechar el furor de los inversores por las empresas que están obteniendo grandes beneficios por la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) , que generó cientos de miles de millones de dólares en gastos de capital.

Se prevé que su debut sea la mayor venta de acciones del mundo después de la salida a bolsa récord de SpaceX el mes pasado. El fabricante de chips recaudó alrededor de u$s26.500 millones el jueves mediante la venta de sus American Depositary Receipts (ADR) a un precio de u$s149 cada uno.

Sin embargo, la preocupación por las elevadas valoraciones y la toma de beneficios ha generado recientemente volatilidad en el sector .

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — sube 0,08%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,14%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,24% . A nivel local, el DAX alemán cae 0,19% y el CAC francés se mantiene neutro. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,23%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,60%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 1%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,52% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,2%.

El petróleo se mantiene estable, pero sigue siendo un foco de preocupación para los inversores. Depositphotos

El petróleo y el impacto inflacionario

Mientras tanto, los riesgos geopolíticos mantienen a los inversores en vilo después de que ayer las fuerzas armadas iraníes lanzaran ataques contra infraestructura militar estadounidense en los estados del Golfo, tras los ataques estadounidenses contra las provincias costeras del sur y orientales de Irán.

Esta última escalada reavivó la preocupación por el impacto inflacionario de la guerra. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el jueves que no esperaba que las hostilidades en Medio Oriente provocaran un aumento sostenido de los precios de la energía durante el resto del año.

Los datos de inflación de junio, que se publicarán la próxima semana, ofrecerán información valiosa sobre la probable política monetaria de la Reserva Federal, mientras que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,08% hasta u$s76,4 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 0,24%, hasta los u$s71,8 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — sube 0,76 en el tramo de 2 años, un indicador de que el mercado espera una suba de tasas por parte de la Fed.