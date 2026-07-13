Por qué Erling Haaland se convirtió en el jugador más querido del Mundial 2026

El delantero de Noruega deslumbra dentro de la cancha, pero su autenticidad y espontaneidad lo transformaron en la gran sensación de la Copa del Mundo.

El delantero noruego combina una actuación histórica en el Mundial con una imagen que trasciende el fútbol.

La figura de Erling Haaland trascendió el fútbol durante el Mundial 2026. El delantero de Noruega no solo se ganó un lugar entre los máximos goleadores del torneo, sino que también conquistó a millones de personas con una personalidad espontánea, auténtica y alejada del perfil habitual de las grandes estrellas. Su impacto ya supera ampliamente lo que ocurre dentro de la cancha.

Las actuaciones del atacante de 25 años impulsaron a Noruega hasta una instancia inédita de la Copa del Mundo, pero su explosión mediática también se explica por todo lo que muestra fuera del campo. Mientras muchos futbolistas construyen una imagen cuidadosamente planificada en las redes sociales, Haaland decidió mostrarse tal como es .

Durante el torneo compartió un documental sobre la concentración de la selección noruega, publicó videos recorriendo las ciudades anfitrionas, se mostró cercano con su público en Snapchat y protagonizó escenas que rápidamente se volvieron virales. Desde comprar sombreros de vaquero en Texas , gastar bromas haciéndose pasar por una persona común o simplemente reírse de sí mismo, el delantero logró conectar incluso con quienes no siguen habitualmente el fútbol.

Su éxito en internet responde precisamente a esa naturalidad. Publica selfies sin posar, utiliza filtros humorísticos, adapta memes de películas, se burla de su forma de correr y dice lo que piensa sin demasiados filtros .

La autenticidad del goleador de Noruega conquistó a millones de personas durante el Mundial 2026.

Esa cercanía convirtió al goleador en uno de los grandes fenómenos culturales del Mundial. Su popularidad creció tanto que Google incorporó una animación vikinga al buscar su nombre , mientras que los memes sobre sus ocurrencias se multiplican en todas las plataformas.

La sencillez que conquistó al mundo

Quienes siguen la carrera de Haaland conocen desde hace tiempo esa faceta. Sus entrevistas posteriores a los partidos suelen destacarse por respuestas sinceras y descontracturadas, muy distintas a los discursos preparados que abundan en el fútbol profesional.

A través de su canal de YouTube, Haaland también abrió una ventana a su vida cotidiana. Allí comparte vlogs de las concentraciones con Noruega, muestra cómo son sus entrenamientos, su alimentación, los métodos de recuperación que utiliza para mantenerse en la élite y hasta momentos junto a su pareja o durante sus viajes. El objetivo no parece ser construir una imagen perfecta, sino acercar a los hinchas a su rutina sin demasiados filtros.

La estrella de Noruega logró conectar con el público gracias a una imagen alejada de los estereotipos del fútbol moderno.

Dentro de la concentración de Noruega, esa personalidad tampoco cambia. El delantero suele ser uno de los más bromistas del plantel, corre, ríe y molesta constantemente a sus compañeros. Sin embargo, cuando llega el momento del entrenamiento, cambia por completo el chip y trabaja con una intensidad que explica buena parte de su éxito deportivo.

Esa actitud también aparece frente a los micrófonos. Antes del partido con Inglaterra, reconoció que los "Tres Leones" son favoritos y aseguró que su selección "no tiene nada que perder" después de haber firmado el mejor Mundial de su historia.

Un debut mundialista para la historia

Más allá de su impacto mediático, Haaland también está construyendo un torneo histórico desde lo futbolístico. En su primera Copa del Mundo suma siete goles, apenas uno menos que Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes lideran la tabla de artilleros.

Además, ya acumula tres partidos con dos o más goles, una marca que lo ubica tercero en la historia de los Mundiales junto a otras grandes figuras. Solo Just Fontaine, con cuatro en 1958, y Sándor Kocsis, también con cuatro en 1954, lograron más encuentros de ese tipo en una misma edición.

Sus registros no terminan ahí. Es el primer futbolista que convierte un doblete frente a Brasil en un Mundial desde Toni Kroos y André Schürrle en la histórica semifinal de 2014, y también el primer noruego que marca dos o más goles en un encuentro de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Entre goles, bromas y videos virales, Haaland se ganó un lugar especial en la Copa del Mundo.

Las estadísticas continúan sorprendiendo. Sus siete tantos representan la mayor cifra para un debutante mundialista desde Grzegorz Lato en 1974, además de superar ampliamente lo que consiguieron en sus primeras participaciones Lionel Messi (1), Kylian Mbappé (4) y Cristiano Ronaldo (1).

Con una racha de 14 partidos consecutivos marcando para Noruega, en la que acumula 27 goles, Haaland llegó al Mundial como una estrella. Sin embargo, lo que terminó de enamorar al público fue algo mucho más difícil de conseguir: mostrar que detrás del temible goleador también hay una persona auténtica, divertida y capaz de conquistar al mundo siendo simplemente él mismo.