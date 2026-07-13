Shein dará un paso clave para su debut en bolsa este jueves y estiman valoración de hasta u$s50.000 millones + Agregar ámbito en









La empresa Shein tiene programada una audiencia inicial de oferta pública en la bolsa de Hong Kong para este jueves, ya habiendo recibido el viernes la aprobación del regulador chino de valores. Los detalles, en la nota.

La compañía asiática realizará una audiencia inicial de oferta pública en la bolsa de Hong Kong. MB

La empresa Shein tiene programada una audiencia inicial de oferta pública en la bolsa de Hong Kong para este jueves, en un paso que lo acercará a su esperado debut en el mercado.

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La compañía de comercio electrónico recibió el viernes la aprobación del regulador chino de valores para avanzar con su plan de OPV en Hong Kong, lo que elimina uno de los principales obstáculos en su largo camino hacia la salida a bolsa.

Los intereses geopolíticos de Estados Unidos le impidieron a Shein cotizar en Wall Street. La cadena china ahora hará el intento en Londres. Data Centric Durante el proceso de audiencia, la empresa deberá responder a las preguntas de los miembros del comité de cotización de la Bolsa de Hong Kong. Una vez obtenida la autorización, Shein podrá avanzar con los roadshows para inversores y el lanzamiento de la creación de libros para la OPV.

Según fuentes consultadas por la agencia Reuters, la empresa podría aspirar a cotizar en septiembre u octubre, con una valuación de entre u$s40.000 millones y u$s50.000 millones.

Fundada por el empresario chino Sky Xu en 2012, Shein tuvo que esperar un año para recibir luz verde de Pekín para su OPV en Hong Kong tras presentar la solicitud de forma confidencial el pasado julio.