El petróleo tuvo la mayor suba diaria en casi mes y el WTI superó los u$s70

"El éxito de las negociaciones sobre el techo de la deuda despeja ese campo de minas, pero las perspectivas generales de la demanda siguen siendo turbias: el sector del transporte por carretera, por ejemplo, está teniendo un mal comportamiento", dijo Stewart Glickman, analista de CFRA Research.

La atención del mercado también se ha desplazado a la reunión del 4 de junio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, un grupo denominado colectivamente OPEP+.

"La reunión de la OPEP+ de este fin de semana puede llevar a un poco de cautela en torno a esos niveles (de precios bajos), sobre todo a la luz de la advertencia de 'cuidado' del ministro saudí de Energía", añadió.

Cuatro fuentes de la OPEP+ dijeron a Reuters que es improbable que la alianza profundice los recortes de suministro en la reunión del domingo, pero algunos analistas mantienen que es una posibilidad, ya que los indicadores de demanda de China y Estados Unidos han sido decepcionantes en las últimas semanas.

Las reservas estadounidenses de crudo aumentaron inesperadamente la semana pasada, al tiempo que se disparaban las importaciones y las reservas estratégicas caían a su nivel más bajo desde septiembre de 1983, según datos de la Administración de Información de Energía.

"Los expertos de Third Bridge no descartarían acciones más agresivas por parte de la OPEP+, pero el tira y afloja ahora mismo en el mercado es lo estacional frente a lo cíclico", dijo Peter McNally, analista de Third Bridge.

"Estamos atentos para ver qué tan fuerte será el repunte de la demanda estival del mundo desarrollado en relación con las dificultades de la recuperación cíclica de China. Esto determinará la eficacia de la OPEP+", añadió.

En mayo el precio del petróleo perdió un 11%

El petróleo extendió su declive durante los últimos días de mayo, ya que la mediocre recuperación económica de China superó un informe optimista sobre sobre el empleo en los Estados Unidos.

La actividad manufacturera en China cayó a un ritmo más rápido que el de abril, lo que generó temores de que un repunte posterior al Covid se hubiera desvanecido. También la fortaleza del dólar frente al resto de las divisas ofició como un elemento más en favor del descenso de los precios.

Los analistas consideran que la tendencia del mercado es a la baja debido a una aversión al riesgo hacia la renta variable y las materias primas y con el marco de una incertidumbre en torno de la próxima reunión del domingo de las naciones productoras de crudo.