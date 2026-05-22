Netflix estrena hoy una nueva comedia política, con actores de Hollywood de primer nivel

Ladies first o Las damas primero es la nueva sátira que generó un gran interés en el público cuando se estrenó el tráiler, debido a que toca temas como los roles de género.

Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike protagonizan Ladies first, una comedia satírica que invierte los roles de género.

Ladies first o en español conocida como Las damas primero, es una nueva película protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike , que garantiza generar polémica y dar de qué hablar.

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Su estreno a nivel global va a ser hoy, viernes 22 de mayo en Netflix , y está inspirada libremente en la exitosa comedia francesa de 2018 "No soy un hombre fácil" conocida originalmente como ‘Je ne suis pas un homme facile’. Con tan solo una duración de 90 minutos, promete tratar temas que para algunos puede resultar chocantes como los roles de género y el machismo, pero desde la incomodidad y la ironía.

La crítica la describió como un largometraje bastante entretenido, pero con una gran crítica social , destacando la capacidad para combinar el humor absurdo con una reflexión sobre un tema que aún sigue vigente.

La historia sigue a Damien Sachs, interpretado por Sacha Baron Cohen, un hombre exitoso, arrogante y acostumbrado a ocupar lugares de privilegio. Damien tiene dinero, reconocimiento profesional y una personalidad dominante , la cual le permitió crecer rápidamente dentro del mundo corporativo. El estaba convencido de que el sistema funciona perfecto tal y como está, vive sin cuestionar los privilegios masculinos que atraviesan su vida cotidiana, pero sobre todo la laboral.

Sin embargo, todo cambia de forma inesperada cuando sufre un extraño accidente y despierta en una realidad completamente diferente. En ese nuevo mundo alternativo, las mujeres son quienes ocupan las posiciones de poder político, económico y social, mientras que los hombres quedan ocupando los roles que históricamente estaban asociados a las mujeres.

las damas primero 1

A partir de ese momento, Damien comienza a experimentar en carne propia situaciones de discriminación, invisibilización y desigualdad que nunca antes había notado. Lo que inicialmente parece una simple confusión pronto se transforma en una experiencia profundamente incómoda para él, obligándolo a replantearse muchas de sus ideas y comportamientos.

La película utiliza ese cambio de perspectiva para mostrar con ironía cómo funcionan ciertos privilegios normalizados dentro de la sociedad. Desde reuniones laborales donde los hombres son ignorados hasta comentarios sexistas, exigencias estéticas o limitaciones profesionales, Ladies first invierte completamente las reglas del juego para construir su crítica.

Aunque la premisa tiene un fuerte componente social, la película apuesta principalmente por el humor absurdo y la incomodidad. Gran parte de las escenas funcionan justamente porque ponen al protagonista en situaciones ridículas o humillantes que reflejan problemas reales que muchas mujeres enfrentan diariamente.

Tráiler de Ladies first

Embed - Las damas primero | Tráiler oficial | Netflix

Elenco de Ladies first

Además de Sacha Baron Cohen como Damien y Rosamund Pike como Alex, el reparto incluye varias figuras reconocidas del cine y la televisión internacional: