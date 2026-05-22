Aumentos ANSES: ¿cuánto cobro en junio 2026 con el nuevo aumento y aguinaldo?

Conocé cómo se organizan los pagos de acuerdo a la reglamentación vigente y el detalle sobre la administración del organismo previsional.

El organismo reordena el pago de prestaciones de acuerdo a la terminación del DNI del beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en junio de 2026 el esquema de actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El organismo aplica un incremento de 3,38% sobre los haberes , de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

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Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán además el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El bono extraordinario de $70.000 continuará para quienes reciben ingresos previsionales más bajos . Aquellos beneficiarios que perciban haberes superiores tendrán un adicional proporcional hasta alcanzar el límite establecido por ANSES.

El Gobierno nacional mantiene vigente el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/24. La normativa fija actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La fórmula toma como referencia el dato de inflación de dos meses anteriores al mes de cobro. Ese mecanismo reemplaza el sistema trimestral que regía anteriormente para las prestaciones previsionales y sociales. ANSES aplica en junio una suba de 3,38% sobre los haberes y asignaciones. Ese porcentaje surge de la actualización informada por el organismo para las prestaciones correspondientes al período.

Las asignaciones familiares también reciben el mismo porcentaje de incremento. Los valores actualizados para junio quedan de la siguiente manera:

asignación universal por hijo: $141.286

asignación universal por hijo con discapacidad: $460.045

asignación familiar por hijo: $70.651

asignación familiar por hijo con discapacidad: $230.032

ANSES aclara que el monto de la AUH corresponde al valor general por cada hijo. El organismo también especifica que la asignación familiar por hijo contempla el primer rango de ingresos.

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Jubilación mínima y máxima: montos actualizados para junio 2026

ANSES confirmó los valores actualizados para jubilaciones y pensiones con el incremento mensual de 3,38%. Los haberes previsionales incorporan además el bono extraordinario para quienes cobran ingresos menores.

La jubilación mínima queda establecida en $393.174,10. Los titulares que reciben el bono de $70.000 alcanzarán un ingreso total de $463.174,10 durante junio. Los jubilados y pensionados con haberes inferiores al tope fijado por ANSES cobrarán un bono proporcional. El organismo otorgará un adicional variable hasta completar los $463.174,10.

El resto de las prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera:

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $314.539,28

PUAM con bono: $384.539,28

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $275.221,87

pensión no contributiva con bono: $345.221,87

pensión madre de 7 hijos: $393.174,10

pensión madre de 7 hijos con bono: $463.174,10

ANSES mantiene además el calendario de pagos organizado según la terminación del DNI. El organismo habilita la consulta de fechas y medios de cobro a través de la plataforma Mi ANSES.

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¿De cuánto es el aguinaldo de junio para jubilados y pensionados?

Los jubilados y pensionados cobrarán en junio el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El pago corresponde al primer semestre de 2026 y ANSES lo depositará junto con el haber mensual. El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. El cálculo contempla exclusivamente el haber previsional y no incluye el bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.

Los beneficiarios de la jubilación mínima recibirán el medio aguinaldo calculado sobre los $393.174,10. El bono de $70.000 se abonará por separado y no integrará la base para determinar el SAC. Los titulares de pensiones también percibirán el aguinaldo según el monto de su prestación mensual. Cada beneficio tendrá un cálculo individual de acuerdo con el haber correspondiente.

ANSES abonará el aguinaldo en la misma fecha prevista para el cobro mensual y mantendrá el cronograma habitual organizado por terminación de documento para todas las prestaciones previsionales.