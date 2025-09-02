Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este martes 2 de septiembre







Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta inicia un nuevo mes arriba de los $2.100.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.548,46 para la compra y a $1.633,49 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.641,75 para la compra y a $1.672,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.084,45.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 2 de septiembre El dólar blue operó a $1.370 y la brecha con el oficial mayorista se ubicó en 0,6% a favor de la divisa paralela.

Valor del MEP hoy, martes 2 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.365,62 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%. Valor del dólar CCL hoy, martes 2 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.372,00, por lo cual la brecha es de 0,8%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.

