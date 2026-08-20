Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.675,88 para la compra y a $1.770,84 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

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En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.816,75 para la compra y a $1.855,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.302,09.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.517,54 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 20 de agosto

El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 20 de agosto

El dólar CCL cerró a $1.579,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.523,01 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.580,60, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.390, según Binance.