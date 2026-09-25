Por el 50 aniversario de U2, el Banco Central de Irlanda lanzó una moneda especial de dos euros + Agregar ámbito en









La banda de Dublin celebra medio siglo de historia con una pieza de colección presentada en su ciudad natal. Todos los detalles del homenaje.

La pieza conmemorativa lleva el diseño de los cuatro integrantes y celebra medio siglo icónico grupo. U2

El Banco Central de Irlanda (CBI) presentó este viernes una moneda conmemorativa de 2 euros dedicada a U2 para celebrar los 50 años de la formación de la banda. La fecha marca exactamente medio siglo desde que el baterista Larry Mullen Jr. pegó un cartel en el tablón de anuncios de su escuela en el norte de Dublín para buscar músicos.

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La ceremonia de presentación se llevó a cabo en el Little Museum de Dublín con la presencia del propio Mullen en representación de la banda. Durante el acto, el gobernador adjunto del CBI, Vasileios Madouros, destacó que el grupo encarna lo mejor del talento irlandés tras una carrera que acumula más de 170 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy.

Así es la moneda de 2 euros en homenaje a U2 Diseñada por el artista irlandés Shaughn McGrath, la pieza reproduce las figuras de los cuatro integrantes: Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. A través de un comunicado conjunto, los músicos calificaron la moneda y el arpa de plata como una metáfora del grupo y destacaron con ironía su practicidad: "La moneda se puede gastar en cualquier lugar de Europa... eso también nos gusta. La moneda todavía está girando en el aire... aún no ha caído".

La emisión ya se encuentra disponible a través del sitio web collectorcoins.ie en dos presentaciones exclusivas para coleccionistas y seguidores: una tirada de 150.000 unidades en tarjeta a un valor de 14,95 euros, y una edición especial de 5.000 ejemplares de plata presentados en estuche, comercializados a 39,95 euros.

Carnaval de luz: el nuevo disco de U2 La presentación de la moneda se suma a los festejos por el aniversario 50 de la banda, que también incluye el reciente anuncio de su nuevo álbum de estudio, Carnaval de Luz, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre. Su decimosexto disco es el primer trabajo con material inédito de U2 en nueve años tras Songs of Experience (2017), cuenta con 12 canciones y la producción de Jacknife Lee, junto con aportes de colaboradores históricos como Brian Eno, Daniel Lanois y Ryan Tedder.

Entre los puntos más destacados del LP figura la canción "Torn", que incluye la última grabación vocal de la leyenda de la música country Dolly Parton, coescrita junto a la banda y Johnny McDaid. La producción también suma el sencillo "Silencio", grabado en la Ciudad de México con la dirección del dúo Cliqua, y el tema "The Mirror Maker", inspirado en la artista española Rosalía.

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