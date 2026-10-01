El euro se hunde en mínimos de 17 meses presionado por el crudo, la inflación y el rally del dólar + Agregar ámbito en









La moneda europea perforó los u$s1,13 y tocó mínimos de 17 meses en medio de la desconfianza del mercado por la inflación y los riesgos fiscales. Los detalles, en la nota.

El euro cae: La moneda europea tocó su nivel más bajo en 17 meses frente al dólar.

El euro cotizó este jueves en su nivel más bajo de los últimos 17 meses. La depreciación giró en torno a que los inversores se deshicieron de activos europeos ante el impacto que el incremento del precio del petróleo y la inflación tienen en la economía regional, en un marco donde la creciente incertidumbre política sumó volatilidad a un panorama de por sí complejo.

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En ese marco, la moneda europea cayó por debajo de los u$s1,13 por primera vez desde mayo de 2025. Esta baja se produjo en medio de la tendencia al alza del dólar estadounidense, sostenida a lo largo de los últimos dos meses, impulsada en gran parte por el mayor incremento trimestral en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU desde 1994.

El euro caía un 0,35%, a u$s1.129. En septiembre se depreció casi un 2.5%, su mayor caída mensual desde julio de 2025. AFP El euro también se derrumbaba frente al yen y al franco suizo, y apenas se mantenía en terreno positivo frente a la libra esterlina, ya que los rendimientos de la deuda francesa, que se ha visto en aprietos por las preocupaciones sobre la situación financiera del país, se dispararon hasta alcanzar otro máximo de 14 años.

El detalle El euro caía un 0,35%, a u$s1.129. En septiembre se depreció casi un 2.5%, su mayor caída mensual desde julio de 2025.

Europa se enfrenta además a un contexto de alta incertidumbre política, con unas ajustadas elecciones francesas el año que viene, así como a una presión creciente sobre el gobierno alemán tras los triunfos del partido de extrema derecha AfD en las elecciones regionales.

Europa se enfrenta además a un contexto de alta incertidumbre política, con una presión creciente sobre el gobierno alemán tras los triunfos del partido de extrema derecha AfD en las elecciones regionales. Los datos publicados el miércoles indicaron que la inflación en EEUU se aceleró menos de lo previsto en agosto, junto con revisiones a la baja de la cifra de julio, lo que disminuyó las expectativas de un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal este mes. Sin embargo, el rebrote de la inflación en la zona euro, dejó en evidencia que los precios más altos de la energía siguen representando un desafío para la economía mundial. Al cierre de septiembre, el dólar registró su sexto trimestre consecutivo de ganancias frente a una canasta de monedas, marcando su racha alcista más prolongada desde 2022, cuando las tasas de interés en Estados Unidos subían a un ritmo superior al del resto del mundo. El índice dólar avanzó un 0,31%, situándose cerca de su nivel más alto desde mediados de mayo de 2025. Los precios de los bonos mundiales sufrieron en septiembre su mayor caída mensual en años, lo que impulsó al alza los rendimientos, debido a una combinación letal de deterioro de las finanzas públicas, un exceso de emisión y una inflación al alza.

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