Metabolismo japonés en Buenos Aires: el increíble edificio de las ventanas redondas y cuánto cuesta vivir allí

Con una estética única, el complejo ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300 une influencias de los japoneses y diseño experimental. Con galería en planta baja.

Con una fachada repleta de ojos de buey que remiten a la arquitectura japonesa contemporánea, esta torre se convirtió en una de las construcciones más llamativas y reconocibles de Buenos Aires

Entre las torres tradicionales de Recoleta y Retiro existe un edificio que desde hace décadas despierta curiosidad entre arquitectos, fotógrafos urbanos y amantes del diseño. Ubicado en la esquina de Marcelo T. de Alvear al 1300, entre Talcahuano y Uruguay, su fachada dominada por ventanas circulares, terrazas escalonadas y una composición poco habitual para Buenos Aires lo convirtió en una de las obras más singulares construidas durante los años 80.

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Para muchos porteños es simplemente “el edificio de las ventanas redondas”. Para otros, representa una rara expresión local de una corriente arquitectónica inspirada en el metabolismo japonés , un movimiento que buscó imaginar ciudades capaces de crecer, transformarse y adaptarse como organismos vivos.

Hoy, además de mantener intacto su atractivo arquitectónico, el complejo vuelve a captar atención por los valores de sus departamentos y sus vistas hacia disintos lugares de la Ciudad.

Esquina de Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, un área dinámica del barrio de Retiro y próximo con Recoleta

Las unidades más amplias superan los tres ambientes, cuentan con vistas abiertas hacia la ciudad y el Río de la Plata, y se ofrecen desde aproximadamente u$s250.000 hasta cerca de u$s600.000, según superficie, estado y ubicación dentro de las torres.

Una rareza dentro del paisaje porteño

Joaquín Manuel Castro, investigador urbano y creador de Buenos Aires al Paso en redes sociales, explicó que el conjunto sobresale frente a la producción inmobiliaria de su época por una combinación de elementos poco frecuentes.

Detalló: “La diferencian del resto de los edificios contemporáneos su morfología experimental, sus ventanas curvas y las terrazas que permiten los módulos rectangulares”.

Vista desde abajo La torre sobresale por su altura y por las aberturas redondas que distinguen su fachada, una característica poco frecuente en el mercado residencial porteño Fotos: Re/Max Del Plata

Esa búsqueda formal rompe con las líneas rectas predominantes en gran parte de la arquitectura residencial porteña. El resultado es un edificio que aún hoy parece distinto al resto de las torres que lo rodean.

Castro señaló además que muchos especialistas encuentran vínculos con una corriente arquitectónica japonesa que alcanzó notoriedad internacional durante las décadas de 1960 y 1970.

“En este caso particular tiene una pequeña onda a la ya demolida torre Nakagin Capsule Tower, del 72, de estilo metabolista”, precisó.

Qué fue el metabolismo japonés

El metabolismo surgió en Japón a comienzos de los años 60 como una respuesta a la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial. Sus arquitectos planteaban que las ciudades debían evolucionar como organismos vivos, mediante sistemas modulares capaces de crecer, renovarse o reemplazar partes de su estructura con el paso del tiempo.

Uno de los mayores exponentes de esa corriente fue el arquitecto Kisho Kurokawa, creador de la famosa Nakagin Capsule Tower de Tokio, inaugurada en 1972. El edificio estaba compuesto por 140 cápsulas prefabricadas conectadas a dos núcleos centrales de hormigón. Cada módulo contaba con una característica ventana circular y podía reemplazarse de manera independiente según la idea original del proyecto.

Japones La desaparecida Nakagin Capsule Tower, inaugurada en Tokio en 1972, se convirtió en uno de los máximos exponentes del Metabolismo Japonés y una referencia inevitable para comprender ciertas influencias presentes en las torres de Retiro

La torre se convirtió en un ícono mundial de la arquitectura metabolista y permaneció en pie durante cinco décadas. Sin embargo, el deterioro estructural y los elevados costos de mantenimiento derivaron en su demolición durante 2022. Algunas cápsulas fueron preservadas por museos e instituciones culturales para conservar el legado de una de las obras más emblemáticas de la arquitectura japonesa contemporánea.

Aunque el edificio porteño jamás replicó aquel concepto modular, sí conserva ciertos gestos formales que evocan ese universo futurista.

Los óculos que se transformaron en un ícono

La arquitecta Myriam Heredia, especialista en urbanismo y patrimonio, consideró que el principal valor del conjunto radica en su capacidad para construir una identidad propia dentro de una ciudad donde muchas veces predominan edificios similares entre sí.

“Lo que más llama la atención es la fuerte búsqueda de identidad formal. A diferencia de la mayoría de los edificios contemporáneos de Buenos Aires, incorpora elementos compositivos poco habituales como ventanas circulares, una marcada simetría y volúmenes verticales enfatizados”, explicó.

Departamento Marcelo T. de Alvear 1300 Los óculos constituyen el rasgo más reconocible del edificio. Además de aportar identidad arquitectónica, enmarcan panorámicas únicas de la Ciudad Foto: @BuenosAiresalPaso IG

Los famosos óculos constituyen la imagen más reconocible del complejo. Heredia puntualizó: Históricamente aparecen en la arquitectura clásica, naval e incluso en algunas corrientes japonesas contemporáneas. En Buenos Aires, donde predominan las ventanas rectangulares, la incorporación sistemática de ventanas circulares rompe con la lógica habitual de la fachada”.

Castro recordó que este recurso ya apareció en algunos edificios racionalistas de la Ciudad inspirados en la estética de los barcos.

“Las ventanas curvas le dan un sello distintivo tanto en la manera en la que ingresa la luz como en la morfología externa e interna de los departamentos”, explicó. Para Heredia, el verdadero diferencial no reside únicamente en las ventanas.

Living foto Departamentos de categoría actualmente en venta allí

“Lo más interesante del edificio no son solamente los óculos. Lo que realmente lo distingue es que pertenece a una época en la que algunos desarrolladores todavía apostaban a construir identidad urbana. No intenta desaparecer en el tejido ni replicar una fórmula inmobiliaria; busca convertirse en un objeto reconocible dentro de la ciudad”, sostuvo.

Una forma distinta de habitar y la galería

Otro aspecto que llama la atención de quienes recorren el edificio es la concepción espacial de las viviendas.

Castro destacó que la experiencia interior resulta muy diferente a la de muchos desarrollos actuales. Afirmó: "Es notable cómo la concepción de la vivienda y del habitar es tan distinta a la actual”.

Departamento Marcelo T. de Alvear 1300 En uno de los accesos está la galería comercial que extraña tiempos dorados Foto: @BuenosAiresalPaso IG

La galería comercial de planta baja también formó parte de esa lógica. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, numerosos proyectos incorporaban espacios comerciales internos para generar actividad y circulación dentro del propio complejo.

Según Castro, esa propuesta urbana perdió protagonismo con el crecimiento de los shoppings, el comercio electrónico y la consolidación de nuevos polos comerciales en otros sectores de la ciudad.

Foco y valores inmobiliarios

Entre las unidades actualmente disponibles aparece un departamento de cinco ambientes ubicado en el piso 14, con 132 m2 totales, cochera y vistas abiertas, publicado en torno a los u$s360.000.

Sandra Aguiar, asesora inmobiliaria de RE/MAX del Plata Palermo SoHo, destacó que una de las fortalezas del edificio radica en sus visuales. Explicó: “La vista desde esta propiedad es abierta y única. El edificio posee un SUM en el último nivel, piso 24, que ofrece una panorámica excepcional hacia el río y hacia la ciudad”.

Departamento Marcelo T. de Alvear 1300 Los ambientes principales aprovechan la altura y las visuales abiertas hacia la ciudad. La luz natural ingresa durante gran parte del día gracias a la ubicación en pisos altos Fotos: Re/Max Del Plata

La profesional señaló que el proyecto mantiene intacta su esencia original. “Se conserva su impronta y cualquier modificación procura respetar ese espíritu. Las ventanas circulares fueron de vanguardia en su momento y todavía constituyen uno de sus rasgos más valorados”, afirmó Aguiar.

Las torres cuentan además con servicios que continúan siendo apreciados por el segmento de mayor poder adquisitivo: vigilancia permanente, conserjería, grupo electrógeno, gimnasio, sauna y espacios de uso común.

La oferta dentro del complejo es amplia, hay otras unidades en venta. Entre la oferta figura un dúplex de categoría comercializado por Martiarena Negocios Inmobiliarios, con 240 m2 y valores cercanos a los u$s595.000. La propiedad ocupa pisos altos, cuenta con doble circulación, escritorio, living principal, comedor, cocina con comedor diario, cuatro dormitorios, una suite principal con dos vestidores, cochera y una baulera de 30 m2. Los amplios balcones permiten vistas abiertas hacia la ciudad y el Río de la Plata, uno de los atributos más valorados dentro del edificio.

Departamento Marcelo T. de Alvear 1300 La cocina conserva dimensiones poco frecuentes en los proyectos actuales. Mobiliario de madera, amplias superficies de trabajo y espacio para comedor diario forman parte de una distribución pensada para la vida cotidiana Fotos: Re/Max Del Plata

Respecto del perfil de compradores, Aguiar observó una demanda vinculada con familias y profesionales que buscan combinar ubicación, categoría y cercanía con centros educativos y culturales.

En cuanto a la evolución del barrio, consideró que Recoleta atraviesa una nueva etapa de valorización. “Creemos junto con Ezequiel Cabeza, martillero público de la oficina RE/MAX del Plata, que Recoleta está en una nueva etapa de familias jóvenes con proyectos de asentarse desde aquí para reorganizar sus vidas”, concluyó Aguiar.