ARCA: crece la presión por planes de pago y suspensión de embargos contras las pymes

Contadores y entidades empresarias insisten en el fin de las fiscalizaciones del organismo en un momento en el que tienen caída de las ventas. Solicitan perdón de intereses y hasta 48 cuotas.

Entidades profesionales y empresariales incrementaron en las ultimas horas su presión sobre el Ministerio de Economía para que disponga a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) de planes de pago largos y suspensión de embargos a las pequeñas y medianas empresas.

El problema es el incremento de fiscalizaciones sobre firmas que quedan impedidas de realizar cobranzas . En ese sentido, desde el Palacio de Hacienda por ahora se transmite el mensaje de que en breve la economía va a resurgir y que los bancos van a empezar a dar créditos blandos a empresas y personas, lo que podría resolver la situación. Sería una suerte de solución de mercado.

Al respecto, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FAPCEP) le envió una nota a ARCA para solicitar "la implementación de un régimen especial de regularización para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la suspensión transitoria de medidas cautelares". En un comunicado, la entidad respaldó su solicitud en las dificultades que enfrentan numerosas pymes para recomponer su situación financiera y cumplir regularmente con sus obligaciones tributarias".

La entidad reclamó que " se permita incluir obligaciones incorporadas en planes de facilidades de pago anteriores, vigentes o caducos, así como retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas, anticipos y los recargos e intereses vinculados a obligaciones ya canceladas".

El reclamo tiene como contexto un incremento importante de embargos de cuentas de empresas bajo una nueva modalidad, que agrava la cobranza. ARCA no está interviniendo en las cuentas bancarias de las empresas, sino que ordena a los clientes de las mismas que no le paguen a su proveedor y le depositen en su propia cuenta. Los funcionarios que trabajan con el administrador Andrés Vázquez aducen que hasta ahora cuando se embargaban cuentas bancarias los inspectores no encontraban dinero en las mismas. Se supone que las empresas encontraban canales alternativos para mantener sus cobranzas y sus pagos.

Esta semana también la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió al ARCA lo mismo que la FAPCE. “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación", indicó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo. El pedido incluye que "dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”.

Al rescate de las clínicas privadas

Por ahora, la única novedad en ese sentido es que ARCA anunció un plan de pagos para las clínicas y hospitales privados en crisis debido al retraso de pago de parte de obras sociales y del PAMI, a lo largo de este año.

A través de la Resolución General 5858/2026, emitida esta semana, el organismo procura aliviar la situación económica y financiera que atraviesa el sector, garantizando la continuidad de servicios que resultan esenciales para la salud pública.

El nuevo plan permitirá regularizar deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, con un plazo de financiación que llega hasta las 60 cuotas mensuales. Por ahora es el único sector económico que cuenta con una "salvavidas" de parte de ARCA.

Qué dice el Ministerio de Economía

Un pedido similar también le hizo al ministro Luis Caputo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, hace unas semanas cuanto el titular del Palacio de Hacienda lo recibió en sus oficinas.

También los contadores que se reunieron con el funcionario para transmitirle sugerencias para modificar la ley de Inocencia Fiscal, le mencionaron la cuestión de los embargos, aunque el tema no se profundizó.

En ambos casos, Caputo expuso, no obstante, su confianza en en que el segundo semestre del año va a haber una recuperación de la economía importante, y que los bancos privados van a dar financiamiento a pymes y consumidores con tasas blandas que permitirán reconstituir la situación financiera.

Cabe recordar que en enero de este año la cartera pyme en situación irregular había llegado al 8,3% de las empresas, lo que marcó un incremento del 90% respecto del año anterior.