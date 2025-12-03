Deuda: tras ocho años, el Gobierno prepara el regreso al mercado internacional para comienzos de 2026

Funcionarios argentinos están preparando el regreso del país a los mercados internacionales de bonos, con la esperanza de vender deuda a comienzos del próximo año, publicó la agencia Bloomberg esta mañana.

El equipo económico que lidera Luis Caputo está preparando el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda después de casi seis años, con la esperanza de emitir un bono a principios de 2026 si las condiciones siguen evolucionando a su favor, según fuentes con conocimiento del asunto que le dijeron a la agencia Bloomberg.

"Los rendimientos de los bonos en dólares del país bajaron a cerca del 10%, nivel que el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló como aceptable para emitir deuda" , señalaron desde la agencia en la que también confirman que además de la emisión de deuda habría otras operaciones para ayudar a reducir los costos.

Dentro de ellas se encuentra la recompra de deuda (a través de un repo) y un canje por educación, que de concretarse esto ayudaría a reducir los spreads y dejaría a la Argentina acceder a los mercados.

El Gobierno planea ofrecer un pago en efectivo a los tenedores de bonos para que acepten participar de un canje de deuda , además se analiza una operación de recompra de bonos por hasta u$s5.000 millones y cubrir los vencimientos de enero usando bonos de importadores como garantía.

Caputo dijo a los inversores el mes pasado que Argentina planeaba recomprar bonos con vencimiento en 2029 y 2030 , y señaló que pronto se anunciaría un plan completo, que incluiría una hoja de ruta para comenzar a acumular reservas de divisas.

El Gobierno espera una compresión de unos 100 a 150 puntos básicos en la curva de rendimientos, según personas familiarizadas con los planes que se lo confirmaron a Bloomberg, para que los costos se acerquen a lo que pagan las mayores empresas del país, entre el 7% y el 8%.

Argentina accedería de nuevo a los mercados de deuda

De concretarse, Argentina volvería a colocar deuda internacional primera vez desde 2018. En ese momento, el riesgo país tocó un piso de 360 puntos porcentuales, el valor más bajo de la gestión iniciada en 2015. El Tesoro nacional logró emitir cerca de u$s9.000 millones en diferentes tramos y plazos, tanto en dólares como en euros.

"La última vez que Argentina regresó a los mercados crediticios mundiales, lo hizo a lo grande. El país vendió u$s16.500 millones en bonos, estableciendo un récord de un solo día para un país en desarrollo. Los inversores presentaron ofertas por u$s68.600 millones en deuda, y los rendimientos fueron inferiores a los de valores con calificación similar", describió Bloomberg.