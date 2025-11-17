Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este lunes 17 de noviembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.588,42 para la compra y a $1.680,96 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.705,75 para la compra y a $1.736,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.198,65 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.387 .

El dólar blue cerró en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.482,88 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.446,53 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.481,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.861,72, según Binance.