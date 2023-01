Ford anunció despidos en Alemania y el sindicato advirtió por consecuencias en toda Europa

Según un comunicado de IG Metall, el fabricante de autos estadounidense afirmó en una reunión del comité de empresa celebrada el lunes que se recortarán miles de puestos de trabajo de desarrollo y que también está prevista una "reducción masiva adicional" de funciones administrativas en toda Alemania en los próximos años.

En una reunión separada entre la dirección y los representantes de los trabajadores, Ford dijo que planea una reducción del 65% en puestos de desarrollo y cerca del 20% en puestos administrativos en Europa, dijo un portavoz de IG Metall.

Ford declinó referirse al tema, remitiéndose a un comunicado del viernes en el que indicó que la transición a la producción de vehículos eléctricos requería cambios estructurales, pero que no haría comentarios hasta que los planes fueran definitivos.

"Si las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección en las próximas semanas no garantizan el futuro de los trabajadores, nos uniremos al proceso. No nos detendremos ante medidas que podrían afectar gravemente a la empresa, no solo en Alemania, sino en toda Europa", dijo IG Metall.

Ford Europa produce, vende y presta servicios a vehículos de la marca en 50 mercados, empleando a unas 45.000 personas en sus propias instalaciones y en empresas conjuntas consolidadas, según su sitio web.

La firma se compretió a vender exclusivamente turismos eléctricos en Europa para 2030 y tiene previstos tres nuevos modelos de esta categoría y cuatro nuevos vehículos comerciales eléctricos en Europa para 2024.