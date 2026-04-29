El Ministerio de Economía cerró abril con un financiamiento por u$s1.350 millones

Economía avanza con el financiamiento en dólares en el mercado local Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía logró este martes captar otros u$s148 millones en la segunda vuelta de la licitación de bonos hard dollar, en cuya jornada anterior había podido tomar u$s700 millones.

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De ese modo, con las dos colocaciones del 15 y 16 de abril en las que había levantado u$s500 millones, completó el mes con un financiamiento por un total de u$s1.348 millones.

En este caso logró captar u$s100 millones del AO27 al 5,16% de tasas efectiva anual y u$s48 millones en el AO28, al 8,77% anual de rendimiento. La diferencias de tasas reflejan las expectativas de riesgo que asigna el mercado a la previa de las elecciones del año próximo.

El resultado demuestra una alta demanda de deuda soberana en dólares, lo que favorece al objetivo del Gobierno que decidió postergar un posible retorno a las emisiones internacionales.

Lo que ocurre es que el Tesoro con sus letras en dólares es uno de los pocos emisores que ofrecen instrumentos financieros en moneda dura para que las empresas puedan invertir sus divisas.

De hecho, en un reciente encuentro organizado de finanzas Luis Caputo se quejó ante sociedad de bolsa y emisores de que no se están generando instrumentos de inversión en dólares que podrían usar los que aprovechen la ley de Inocencia Fiscal para sacar billetes debajo del colchón.